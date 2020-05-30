Пес и ее владелец получили огнестрельные ранения.

В городе Вараш Ровенской области полицейскому пришлось выстрелить в собаку, которую на него натравили из-за остановки пьяного водителя.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Ровенской области.

28 мая около 20:30 поступило сообщение, что водитель автомобиля Mazda 6, который движется по улице Набережной, вероятно, находится за рулем в состоянии опьянения. В район направили экипаж сектора реагирования патрульной полиции.

Заметив похожее по описанию авто, полицейские остановили его в жилом массиве микрорайона Победы. За рулем находился 39-летний местный житель. Мужчина демонстративно вышел из машины, не выполнив требования полицейских предъявить документы и остановиться. Вместо этого он направился к 35-летнему местному жителю, который находился во дворе дома с собакой породы кане-корсо.

Замечания о необходимости одеть поводок и намордник псу его владелец проигнорировал. В этот момент 39-летний правонарушитель подошел к собаке и приказал: "Чужие. Взять!".

Животное набросилось на 33-летнего сержанта полиции. Сотрудник полиции применил огнестрельное оружие для обезвреживания животного, угрожающего жизни или здоровью полицейского. Выстрелом полицейский травмировал собаке лапу.

Это разозлило мужчин, и 35-летний мужчина, держа в руках поводок с металлическим ошейником, начал наносить им удары по голове и туловищу сержанту, а его 39-летний товарищ пытался отобрать табельное огнестрельное оружие.

Полицейский, сообщив злоумышленникам о намерении применения оружия, выстрелил в ногу 35-летнему владельцу собаки, а затем, применив слезоточивый газ, полицейские надели на мужчину наручники. 39-летний житель Вараш с места происшествия скрылся.

Фото: rv.npu.gov.ua

Во время конфликта полицейские получили незначительные телесные повреждения. Кроме того, в ходе конфликта, злоумышленники сорвали номерные знаки со служебного авто Toyota Prius и повредили ними лобовое стекло.

Через некоторое время правоохранители разыскали другого нападающего. Обоих задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.