Один из погибших - 22-летний сотрудник отдела полиции.

Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове в ДТП с участием патрульного автомобиля погибли два человека, еще трое получили травмы. Об этом сообщает Нацполиция Харьковской области.

Авария произошла на проспекте Московском 30 мая около 00:20.

"Водитель автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся со служебным автомобилем Toyota Prius. От удара произошло возгорание автомобиля Daewoo Lanos", - говорится в сообщении.

Фото: hk.npu.gov.ua

Один из патрульных, выбравшись из поврежденного служебного автомобиля, начал тушить пламя огнетушителем, однако это не помогло.

В результате погибли 22-летний водитель Ланоса - сотрудник одного из отделов полиции, а также его пассажирка.

Травмы получили полицейские, которые находились в салоне служебного автомобиля. 35-летнему водителю и 26 и 23-летним пассажирам автомобиля Toyota Prius оказали медицинскую помощь на месте происшествия.