В Харькове в ДТП с участием патрульного автомобиля погибли два человека, еще трое получили травмы. Об этом сообщает Нацполиция Харьковской области.
Авария произошла на проспекте Московском 30 мая около 00:20.
"Водитель автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся со служебным автомобилем Toyota Prius. От удара произошло возгорание автомобиля Daewoo Lanos", - говорится в сообщении.
Один из патрульных, выбравшись из поврежденного служебного автомобиля, начал тушить пламя огнетушителем, однако это не помогло.
В результате погибли 22-летний водитель Ланоса - сотрудник одного из отделов полиции, а также его пассажирка.
Травмы получили полицейские, которые находились в салоне служебного автомобиля. 35-летнему водителю и 26 и 23-летним пассажирам автомобиля Toyota Prius оказали медицинскую помощь на месте происшествия.