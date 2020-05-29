Аваков пообещал жестоко наказать виновников перестрелки в Броварах

Полиция классифицирует перестрелку в Броварах Киевской области как тяжкое преступление, совершенное группой лиц. Все виновные в произошедшем будут жестоко наказаны.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил в видеообращении, опубликованном на официальном сайте МВД Украины.

"Относительно организаторов этих беспорядков будет открыто отдельное производство, кроме этого полиция проверит прозрачность тендеров на распределение квот на перевозку должностными лицами областной власти, где интересы перевозчиков относятся, к сожалению, выше интересов людей", - сказал глава МВД.

По его словам, детали преступления знает президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Наша задача, чтобы все, кто продемонстрировал вседозволенность и стал участником преступления, получили суровое наказание. Я лично буду информировать общественность о деталях расследования этого дела", - подчеркнул Аваков.

Он подтвердил озвученную ранее полицией причину инцидента - конфликт между двумя перевозчиками в Киевской области.

"Между Броварами и Киевом ежедневно курсирует ряд маршрутных такси. Стоимость билета в среднем - 14 гривен. Это 600 тысяч гривен заработка в день, а за год - около 220 млн гривен. Этот рынок пассажирских перевозок делят между собой две группы: часть перевозок - легальна. Часть, которую осуществляют оба перевозчика - нет. Именно за эти средства для выяснения отношений между собой они наняли бандитов и «забили стрелку», как в 90-е, которая закончилась стрельбой в жилом массиве Броваров. Трое участников перестрелки сейчас с огнестрельными ранениями находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Мне жаль, что большинство из них - это молодые ребята, которые решили побыть наемниками и заработать по 800 гривен в день. Мой долг сделать так, чтобы все эти бандиты сели в тюрьму", - подчеркнул глава МВД.

Ранее сообщалось, что полиция задержала 28 участников стрельбы в Броварах, 22-м из них предъявлены обвинения. Завтар им будет вручено подозрение.

У участников инцидента изъято 6 единиц транспорта и 16 единиц огнестрельного оружия.

В драке со стрельбой принимали участие 67 человек.