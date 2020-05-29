На шахте в Кировоградской области из-за сбоя работы подъемника пострадали шестеро горняков

Состояние двух человек врачи оценивают как тяжелое.

На одной из шахт Кировоградской области произошел сбой в системе подъемного механизма лифтового оборудования. В результате шестеро человек получили травмы.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции области.

"Сообщение о сбое в системе подъемного механизма лифтового оборудования на одной из шахт поступило в полицию сегодня, 29 мая, около 7:30. По информации руководства предприятия, рабочая смена, которая поднималась из штольни и находилась внутри кабины подъемника, не смогла выбраться на поверхность", - говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали спасателей, которые помогли людям подняться на поверхность.

Пострадавших доставили в больницу. Состояние двух из них врачи оценивают как тяжелое.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса. Обстоятельства происшествия выясняют следователи.

Напомним, в марте НАБУ разоблачило схему растраты 51 млн гривен, выделенных для шахт.