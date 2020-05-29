Спасатели не смогли сразу приступить к тушению, и вагон полностью выгорел.

Фото: dp.dsns.gov.ua

В Днепре в пятницу сгорел трамвая маршрута №19, который ехал без пассажиров в депо, сообщается на сайте ГосЧС.

Пожар начался около 15:25, когда трамвай транспортировал другой вагон в депо на ремонт.

Возгорание произошло в районе остановки "Евраз ДМЗ" на улице Ударников. Спасатели, прибывшие на вызов, не смогли сразу приступить к тушению пожара, так как линия была подключена к напряжению.

Несмотря на это, уже в 15:46 пожар локализовали, а в 16:09 - ликвидировали усилиями десяти спасателей и двух единиц техники.

Вагон трамвая был уничтожен огнем.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua