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​​Харьковский горсовет объявил тендер на закупку катафалка за 5 млн гривен

Катафалк должен быть новым, на базе автомобиля E-класса.

​​Харьковский горсовет объявил тендер на закупку катафалка за 5 млн гривен
Архивное фото
Фото: www.ostro.org

Коммунальное предприятие "Ритуал" Харьковского городского совета объявило тендер на закупку автокатафалка е-класса за 5,12 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают "Українськi Новини".

"Количество и вид товаров: автомобиль специального назначения автокатафалк - 1 шт. на базе автомобиля универсала е-класса (по европейской классификации, в которую входят: Mercedes E-Class, BMW 5 Series, Audi A6, Volvo V90, Jaguar XF, или эквивалентные модели других производителей)", - говорится в технической спецификации.

Отмечается, что автомобиль должен иметь подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности, LED-фары (с функцией ходовых фонарей), систему контроля мертвых зон, камеру обзора при движении задом 360⁰, подключение мобильного телефона для беспроводного соединения, автоматическое затемнение внутренних/внешних зеркал, легкосплавные колесные диски радиусом не менее 18'', бесключевой вход и запуск двигателя, навигационную систему с цветным дисплеем, электронный климат-контроль и сигнализацию.

Гроб должен загружаться сзади автомобиля, отсек для гроба должен иметь освещение и может быть отделан из дерева, натуральной или искусственной кожи. В катафалке должно быть крепление для урны с прахом.

Конечный срок подачи предложений - 30 июня. Срок поставки товара - до 15 сентября.

Напомним,  в Днепре функции по погребению умерших граждан временно выполняет коммунальное предприятие, которое ремонтирует автодороги.

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