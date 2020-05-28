В Одесской области разоблачили хакера, который продавал базу данных с логинами и паролями электронной почты

Он занимался продажей учетных записей на протяжении двух лет.

В Одесской области киберполиция разоблачила хакера, который продавал базу данных с логинами и паролями электронной почты пользователей. Продажу он совершал на собственном веб-ресурсе на протяжении дух лет.

Также он продавал учетные записи на криптовалютных биржах, говорится в сообщении Киберполиции.

"Кроме этого, используя вредоносное программное обеспечение, мужчина несанкционированно собирал входящие данные к электронным почтовым ящикам. Так он формировал и пополнял базы данных. За продажу этой информации хакер получал деньги на свой электронный кошелек", - сообщили правоохранители.

Во время обыска у подозреваемого изъяли технику и флешки.

"Фигуранту объявили подозрение за несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах. Гражданину грозит лишение воли сроком до двух лет", - добавили в киберполиции.

Напомним, что ранее в Черновицкой области разоблачили двоих братьев, которые взламывали учетные записи пользователей и продавали их на закрытых форумах. Они располагали информацией более 1,5 млн учетных записей граждан разных стран.