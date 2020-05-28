Владимиру Кличко вернули все пояса, потерянные в бою с Фьюри
Владимиру Кличко вернули все пояса, потерянные в бою с Фьюри
В Украине подтвердили еще 321 новый случай заболевания коронавирусом
В Украине подтвердили еще 321 новый случай заболевания коронавирусом
Илон Маск покоряет космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Илон Маск покоряет космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
SpaceX отправляет астронавтов в космос (прямая трансляция)
SpaceX отправляет астронавтов в космос (прямая трансляция)
В Украине изменили правила прописки
В Украине изменили правила прописки
В больнице скорой помощи Киева вспышка коронавируса среди медиков (обновлено)
В больнице скорой помощи Киева вспышка коронавируса среди медиков (обновлено)
В Одессе суд оштрафовал женщину за пребывание на улице без паспорта во время карантина
В Одессе суд оштрафовал женщину за пребывание на улице без паспорта во время карантина
Группа Ахметова обвалила цену на рынке электроэнергии и требует сменить руководство НКРЭКУ, - СМИ
Группа Ахметова обвалила цену на рынке электроэнергии и требует сменить руководство НКРЭКУ, - СМИ
Верховный Суд обжалует в КС карантинные ограничения
Верховный Суд обжалует в КС карантинные ограничения
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Одесской области разоблачили хакера, который продавал базу данных с логинами и паролями электронной почты

Он занимался продажей учетных записей на протяжении двух лет. 

В Одесской области разоблачили хакера, который продавал базу данных с логинами и паролями электронной почты
Фото: cyberpolice.gov.ua

В Одесской области киберполиция разоблачила хакера, который продавал базу данных с логинами и паролями электронной почты пользователей. Продажу он совершал на собственном веб-ресурсе на протяжении дух лет.

Также он продавал учетные записи на криптовалютных биржах, говорится в сообщении Киберполиции.

"Кроме этого, используя вредоносное программное обеспечение, мужчина несанкционированно собирал входящие данные к электронным почтовым ящикам. Так он формировал и пополнял базы данных. За продажу этой информации хакер получал деньги на свой электронный кошелек", - сообщили правоохранители.

Во время обыска у подозреваемого изъяли технику и флешки.

"Фигуранту объявили подозрение за несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах. Гражданину грозит лишение воли сроком до двух лет", - добавили в киберполиции. 

Напомним, что ранее в Черновицкой области разоблачили двоих братьев, которые взламывали учетные записи пользователей и продавали их на закрытых форумах. Они располагали информацией более 1,5 млн учетных записей граждан разных стран. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также