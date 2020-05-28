Количество подозреваемых в деле "Оптимумспецдетали" выросло до семи

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили подозрения еще двоим вероятным участникам коррупционной схемы по поставкам товаров неизвестного происхождения "Укроборонпрому" с уклонением от уплаты налогов и легализацией незаконно полученных средств.

Таким образом количество подозреваемых в деле выросло до семи, сообщили в пресс-службе НАБУ.

Действия новых подозреваемых квалифицируются по ч.5 ст. 27 (пособничество), ч. 3 ст. 209 (умышленное нарушение требований законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступных путем).

"По данным следствия, участники коррупционной схемы в 2015-2017 годах использовали подконтрольное им "Оптимумспецдеталь" и другие субъекты хозяйствования для поставок товаров неизвестного происхождения предприятиям госконцерна "Укроборонпром" с уклонением от уплаты налогов. За время действия схемы "Укроборонпрому" поставили товаров на сумму около 165 млн гривен", - говорится в сообщении.

Вследствие преступления в бюджет государства не поступило более 49 млн гривен, из которых 25,77 - НДС, 23,57 - налог на доход.

Напомним, что в конце февраля 2019 года вокруг "Укроборонпрома" возник громкий коррупционный скандал.

Журналисты Bihus.info сообщили, что государственные оборонные заводы закупали для военной техники детали из России. Запчасти завозились контрабандой, их качество не проверялось, и иногда в Украину попадал обыкновенный металлолом. Контрабанду отмывали через фирмы-прокладки, которые находились под контролем лиц, приближенных к "Укроборонпрому". Прибыль делилась между участниками схемы.

Расследование основано на переписке, которую слил редакции анонимный источник в 2018 году. Там были указаны имена, даты, суммы взяток и откатов.

Основными фигурантами расследования являются владелец компании "Оптимумспецдеталь" Андрей Рогоза и его бизнес-партнеры Виталий Жуков и Игорь Гладковский, сын первого замглавы СНБО Олега Гладковского.

30 апреля сообщалось, что НАБУ и САП сообщили о подозрении в связи с коррупционными действиями в оборонной сфере шести лицам, среди которых - бывший заместитель министра обороны Игорь Павловский и фактические руководители ООО "Оптимумспецдеталь" - компании-поставщика запчастей предприятиям ГК "Укроборонпром".

В мае 2020 Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в 5 млн гривен Виталию Жукову, руководителю "Оптимумспецдеталь", подозреваемому в уклонении от уплаты налогов при поставках запчастей заводу концерна "Укроборонпром".