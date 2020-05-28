Судья ВАКС заявила об угрозах ей и членам семьи из-за судебного дела

Судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая заявила об угрозах ей и членам семьи, которые она считает вмешательством в ее профессиональную деятельность.

Судья связывает факты вмешательства с совершением нею судебного контроля за досудебным расследованием в уголовном производстве от 11 декабря 2017 года по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 27 (виды соучастников), ч.5 ст. 191 (присвоение и растрата имущества). Об этом говорится в пресс-службе ВАКС.

"К. Широкая информирует, что 17 апреля 2020 поступило ходатайство детектива НАБУ в указанном производстве о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. 20 апреля 2020 было отказано в удовлетворении ходатайства, объявление полного текста было назначено на 22 апреля", - сообщили в суде.

21 мая около 16:20 судья увидела сообщение, отправленное ей в Facebook 20 апреля в 18:17 в день постановления об отказе в удовлетворении ходатайства. Судья отмечает, что в сообщении пользователь задает вопрос: "Это вы судили...? Вы будете наказаны, и ваша семья. Бегите".

Широкая считает, что таким образом указанное лицо высказало прямые угрозы ей и членам ее семьи, а также расценивает это как вмешательство в совершение правосудия. По ее мнению, эти действия были нацелены на влияние на ее беспристрастность и принятие решения о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в апреле 2020 Большая палата Верховного суда отложила рассмотрение дела о вкладах Григория и Игоря Суркисов в Приватбанке и законности процедуры bail-in и заявила о давления на судей.