Суд смягчил меру пресечения бывшему замминистра обороны Павловскому

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 27 мая смягчила меру пресечения бывшему заместителю министра обороны Игорю Павловскому.

Суд заменил залог в размере 168 тысяч гривен на личное поручительство. Взять Павловского на поруки согласился народный депутат от "Европейской солидарности", Герой Украины Михаил Забродский, сообщила пресс-служба суда.

До 29 июня на Павловского возложили ряд процессуальных обязательств: он должен прибывать к прокурору, следователю и судье по первому требованию; сообщать о смене места жительства и работы; не выезжать без разрешения из Киева; не общаться со свидетелями и другими подозреваемыми по делу; а также сдать загранпаспорта.

Напомним, что Павловский находится под следствием с 2017 года, когда его и еще троих сотрудников Минобороны задержали по подозрению в растрате 149 млн гривен при закупке топлива у фирмы "Трейд Коммодити".

В апреле 2020 года Павловскому сообщили новое подозрение - о злоупотреблении служебным положением, которое привлое к 17,44 млн гривен убытков. Дело касается закупки грузовиков "Богдан" по завышенным ценам.