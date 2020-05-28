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Суд смягчил меру пресечения бывшему замминистра обороны Павловскому

За него поручился народный депутат Забродский.

Суд смягчил меру пресечения бывшему замминистра обороны Павловскому
Ігор Павловський

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 27 мая смягчила меру пресечения бывшему заместителю министра обороны Игорю Павловскому.

Суд заменил залог в размере 168 тысяч гривен на личное поручительство. Взять Павловского на поруки согласился народный депутат от "Европейской солидарности", Герой Украины Михаил Забродский, сообщила пресс-служба суда.

До 29 июня на Павловского возложили ряд процессуальных обязательств: он должен прибывать к прокурору, следователю и судье по первому требованию; сообщать о смене места жительства и работы; не выезжать без разрешения из Киева; не общаться со свидетелями и другими подозреваемыми по делу; а также сдать загранпаспорта.

Напомним, что Павловский находится под следствием с 2017 года, когда его и еще троих сотрудников Минобороны задержали по подозрению в растрате 149 млн гривен при закупке топлива у фирмы "Трейд Коммодити".

В апреле 2020 года Павловскому сообщили новое подозрение - о злоупотреблении служебным положением, которое привлое к 17,44 млн гривен убытков. Дело касается закупки грузовиков "Богдан" по завышенным ценам.

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