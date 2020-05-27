Верховный Суд обжалует в КС карантинные ограничения
Верховный Суд обжалует в КС карантинные ограничения
Группа Ахметова обвалила цену на рынке электроэнергии и требует сменить руководство НКРЭКУ, - СМИ
Группа Ахметова обвалила цену на рынке электроэнергии и требует сменить руководство НКРЭКУ, - СМИ
В Украине изменили правила прописки
В Украине изменили правила прописки
Илон Маск покоряет космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Илон Маск покоряет космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
В Одессе суд оштрафовал женщину за пребывание на улице без паспорта во время карантина
В Одессе суд оштрафовал женщину за пребывание на улице без паспорта во время карантина
Киевский метрополитен в первый день работы после карантина перевез пассажиров в 5 раз меньше обычного числа
Киевский метрополитен в первый день работы после карантина перевез пассажиров в 5 раз меньше обычного числа
В Украине подтвердили еще 321 новый случай заболевания коронавирусом
В Украине подтвердили еще 321 новый случай заболевания коронавирусом
Владимиру Кличко вернули все пояса, потерянные в бою с Фьюри
Владимиру Кличко вернули все пояса, потерянные в бою с Фьюри
SpaceX отправляет астронавтов в космос (прямая трансляция)
SpaceX отправляет астронавтов в космос (прямая трансляция)
ГлавнаяПолитика

Марина Порошенко передала Александровской больнице Киева еще 5 отремонтированных аппаратов ИВЛ

И 150 защитных костюмов.

Марина Порошенко передала Александровской больнице Киева еще 5 отремонтированных аппаратов ИВЛ
Фото: eurosolidarity.org

Супруга экс-президента Украины Марина Порошенко передала Александровской клинической больнице города Киева 5 аппаратов искусственной вентиляции легких, отремонтированных за счет Фонда Порошенко, а также 20 пульсоксиметров и 150 защитных костюмов, которые были куплены Фондом и компанией Рошен. Об этом сообщила пресс-слудба партии "Европейская солидарность".

При этом она подчеркнула, что Александровская больница является ведущей в борьбе с коронавирусом в Киеве.

«Мы все хорошо знаем, что для того, чтобы преодолеть любую болезнь, врачам нужны и современные медицинские средства лечения - это и современное оборудование, и лекарства. И не менее важно, когда врач сталкивается с вирусной инфекцией - это средства защиты самого врача», - отметила экс-первая леди.

По ее мнению, в настоящее время статистика заболеваемости COVID-19 в Украине является неутешительной, поскольку каждый пятый больной - это врач.

«Благотворительный Фонд Порошенко, Европейская Солидарность» передали сегодня Александровской больнице 20 пульсоксиметров для того, чтобы измерять насыщения крови кислородом. Также было отремонтировано 5 аппаратов ИВЛ. И для того, чтобы врачи могли чувствовать себя в безопасности, когда они оказывают медицинскую помощь, мы передаем 150 защитных медицинских костюмов высокой степени защиты», - сообщила Марина Порошенко.

Главный врач Александровской клинической больницы Людмила Антоненко рассказала, что в день тратится до 100 и более костюмов. Она подчеркнула важность предоставления больнице аппаратов ИВЛ, так как медучреждение потенциально готово к возможному массовому поступлению больных COVID-19, а также ко второй волне заболевания.

«Поэтому сегодняшняя помощь от благотворительного Фонда Порошенко нам очень важна. Отремонтированы 5 аппаратов ИВЛ спасут не одну жизнь», - подчеркнула главный врач.

В целом Фонд Порошенко профинансировал ремонт и обеспечил расходниками 48 аппаратов ИВЛ, а также совместно с компанией РОШЕН купил 130 000 защитных костюмов, 10 рентген-аппаратов, 10000 защитных очков, комплекты реанимационного оборудования для больниц по всей стране.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также