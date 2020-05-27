Марина Порошенко передала Александровской больнице Киева еще 5 отремонтированных аппаратов ИВЛ

Супруга экс-президента Украины Марина Порошенко передала Александровской клинической больнице города Киева 5 аппаратов искусственной вентиляции легких, отремонтированных за счет Фонда Порошенко, а также 20 пульсоксиметров и 150 защитных костюмов, которые были куплены Фондом и компанией Рошен. Об этом сообщила пресс-слудба партии "Европейская солидарность".

При этом она подчеркнула, что Александровская больница является ведущей в борьбе с коронавирусом в Киеве.

«Мы все хорошо знаем, что для того, чтобы преодолеть любую болезнь, врачам нужны и современные медицинские средства лечения - это и современное оборудование, и лекарства. И не менее важно, когда врач сталкивается с вирусной инфекцией - это средства защиты самого врача», - отметила экс-первая леди.

По ее мнению, в настоящее время статистика заболеваемости COVID-19 в Украине является неутешительной, поскольку каждый пятый больной - это врач.

«Благотворительный Фонд Порошенко, Европейская Солидарность» передали сегодня Александровской больнице 20 пульсоксиметров для того, чтобы измерять насыщения крови кислородом. Также было отремонтировано 5 аппаратов ИВЛ. И для того, чтобы врачи могли чувствовать себя в безопасности, когда они оказывают медицинскую помощь, мы передаем 150 защитных медицинских костюмов высокой степени защиты», - сообщила Марина Порошенко.

Главный врач Александровской клинической больницы Людмила Антоненко рассказала, что в день тратится до 100 и более костюмов. Она подчеркнула важность предоставления больнице аппаратов ИВЛ, так как медучреждение потенциально готово к возможному массовому поступлению больных COVID-19, а также ко второй волне заболевания.

«Поэтому сегодняшняя помощь от благотворительного Фонда Порошенко нам очень важна. Отремонтированы 5 аппаратов ИВЛ спасут не одну жизнь», - подчеркнула главный врач.

В целом Фонд Порошенко профинансировал ремонт и обеспечил расходниками 48 аппаратов ИВЛ, а также совместно с компанией РОШЕН купил 130 000 защитных костюмов, 10 рентген-аппаратов, 10000 защитных очков, комплекты реанимационного оборудования для больниц по всей стране.