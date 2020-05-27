В Украине изменили правила прописки

Кабинет министров рассмотрел проект постановления "О внесении изменений в Правила регистрации места жительства". Это решение опубликовал в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко.

Теперь при регистрации несовершеннолетнего ребенка не будут требовать документы, подтверждающие право на проживание в жилье по адресу регистрации места проживания родителей/одного из родителей или законного представителя.

В случае отсутствия этих документов, если жилье в ипотеке или в доверительной собственности, регистрация места жительства будет с согласия собственника/совладельца жилья, нанимателя или членов его семьи (с согласия ипотекодержателя или доверительного собственника).

Работник органа регистрации может проверить, находится ли жилье в ипотеке или в доверительной собственности, - в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Также в заявлении на регистрацию места жительства теперь можно указывать, что жилье находится в ипотеке/доверительной собственности как способа обеспечения исполнения обязательств.

Фото: @oleksiihoncharenko

Министр юстиции Денис Малюська, в свою очередь, отметил, что теперь зарегистрировать место проживания в ипотечной недвижимости станет немного сложнее, т.к. нужно будет разрешение ипотекодержателя (или доверительного собственника для доверительной собственности).

"Это упростит обращение взыскания на ипотечное недвижимость. Правда, ипотек сейчас почти нет, поэтому реформа направлена скорее на будущее)", - написал он в фейсбуке, комментируя решение Кабмина.

Напомним, в сентябре прошлого года президент Владимир Зеленский инициировал введение электронной регистрации места жительства.

В декабре Рада разрешила бездомным прописываться по адресу социальных учреждений.