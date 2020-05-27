​Кабмин утвердил последние областные планы громад

Решение по Крыму будет приниматься после его деоккупации.

Кабинет министров на заседании в среду утвердил последние перспективные планы создания объединенных территориальных громад (ОТГ) - в Запорожской, Львовской и Одесской областях.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Сегодня мы завершили важный этап реформы децентрализации - утверждение последних трех перспективных планов (с доработкой) - Запорожской, Львовской и Одесской областей. Сейчас мы проводим консультации по перспективному плану Автономной республики Крым на всех уровнях, и он будет сформирован сразу же после деоккупации полуострова", - заявил Шмыгаль.

"Утвержденные по всей территории страны перспективные планы - это двигатель изменений для отдельных общин и страны в целом. Для общин - это не только новый уровень ответственности, но и одновременно - новый уровень возможностей, когда люди выбирают как им удобнее жить, где строить школу, где открывать детский сад. Модератор жизни на местном уровне отныне местные жители, а не чиновники", - отметил премьер.

Он также подчеркнул, что это лишь часть реформы децентрализации, которая будет внедряться и в дальнейшем.

"Общество воспринимает реформу децентрализации как одну из самых понятных, прозрачных, успешных и востребованных, поэтому впереди нас ждут не менее важные решения в этом направлении", - добавил Шмыгаль.

Напомним, 16 апреля Верховная Рада наделила Кабинет министров правом определять центры территориальных громад и их территорию до принятия закона об административно-территориальном устройстве. Решение Кабмина будет подаваться в Центральную избирательную комиссию для принятия ею решения о назначении первых местных выборов, которые состоятся вместе с очередными местными выборами - в октябре 2020 года.