Сотрудники Государственного бюро расследований отправились в музей Ивана Гончара "с целью вручения уведомления о вызове на допрос и проведения следственных действий".

"Любые меры физического воздействия" у музея Ивана Гончара 26 мая не применялись.

Об этом говорится в заявлении ГБР по поводу событий в музее Гончара.

В нем сообщается, что о пребывании Петра Порошенко в музее сотрудники ГБР узнали со СМИ.

"Петр Порошенко, узнав о возможном приезде следователей ГБР, оставил свою жену и покинул музей. Именно жена Порошенко в качестве родственника свидетеля в соответствии с требованиями УПК Украины и получила повестки о вызове на очередные допросы", - сообщили в Бюро.

По словам представителей ГБР, администрация музея и "другие лица" препятствовали проведению следственных действий.

"С учетом событий, которые происходили на территории музея, для надлежащего проведения необходимых следственных действий, задействовано спецподразделение Государственного бюро расследований", - подчеркивается в заявлении.

Ранее сегодня сообщалось, что спецназ Государственного бюро расследований приехал в музей Ивана Гончара, где была открыта выставка картин из частной коллекции Петра и Марины Порошенко.

Напомним, Государственное бюро расследований вызвало пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко 26 мая на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении культурных ценностей через государственную границу. Журналисты отмечают, что речь идет о картинах, представленных в экспозиции. Адвокат заявил, что Порошенко на допрос не пойдет, поскольку повестку ему не вручили.