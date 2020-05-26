В "ЕС" заявили, что спецназ ГБР в музее Гончара напал на журналиста и украл таможенные декларации на картины

Также сотрудники Бюро не пропускали в помещение директора музея Петра Гончара.

Спецназ Государственного бюро расследований напал на журналиста в музее Ивана Гончара, где проводится выставка частной коллекции картин семьи Петра Порошенко. Об этом говорится в заявлении фракции "Европейская солидарность".

"Они публично унижали директора (музея. Ред.) Петра Гончара, долгое время не пропуская его в помещение... Спецназ совершил нападение на журналиста и препятствовал народным депутатам исполнять их обязанности", - говорится в заявлении.

Отмечается, что адвокаты Петра Порошенко дадут оценку действиям ГБР и подадут соответствующие жалобы и иски. Уже подано четыре заявления в полицию.

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов также заявил, что силовики украли таможенные декларации из музея Гончара, которые утром были представлены вместе с экспозицией картин из семейной коллекции.

Вместе с журналистам Герасимов зашел в помещение музея после того, как группа силовиков покинула территорию.

"Документы, на которых четко видно, что все картины покупались официально и официально передавались, - они украдены", - сообщил Герасимов

По мнению членов фракции, действия ГБР является политическим преследованием Порошенко.

"Главная причина - попытки власти отвлечь внимание людей от своей некомпетентности", - заявили во фракции.

Парламентарии призвали власть вернуться в правовое конституционное поле и прекратить использование правоохранительной системы для охоты на оппозицию.

Напомним, что Государственное бюро расследований вызвало пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко 26 мая на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении культурных ценностей через государственную границу. Журналисты отмечают, что речь идет о картинах, представленных в экспозиции. Адвокат заявил, что Порошенко на допрос не пойдет, поскольку повестку ему не вручили.

Спецназ Государственного бюро расследований приехал в музей Ивана Гончара, где была открыта выставка картин из частной коллекции Петра и Марины Порошенко. Журналист Еспресо.TV сообщил, что представители ГБР требуют без постановления суда зайти в музей, не впускают ни посетителей, ни народных депутатов.