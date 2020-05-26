Децентралізацію на Полтавщині злили або чому влада не хоче чути людей

Насправді у мене вже просто немає ані слів, ані сил. Те, що зараз відбувається, може призвести до жахливих наслідків для країни. І мова вже йде не про Кирило-Ганнівку, Опішню, Зіньків, чи Полтавську область . Мова йде про беззаконня, панщину, феодалізм і долі людей, які визначає замість них хтось інший.

Фото: надане Миколою Різником

Децентралізацію на Полтавщині злито, а межі абсурду досягли таких масштабів, які важко було уявити ще рік тому. Перспективний план, який обласна влада в особі голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова та його першого заступника Дмитра Луніна так ретельно приховували від людей, – затверджений Кабінетом Міністрів. На мою думку, він прийнятий не в інтересах громад, а в інтересах конкретних місцевих феодалів, агробаронів та політичних діячів, які історично панували на Полтавщині і, на жаль, дуже швидко знайшли спільну мову із новою обласною владою.

Трохи історії. З 2016 року ми боролися за створення Опішнянської ОТГ на території Зіньківського району Полтавської області. На відміну від думки місцевого нардепа Олега Кулініча (який не хотів втратити з-під свого впливу навіть найменшу частину району), ми керувалися економічними розрахунками і розуміли, що наша громада буде спроможною та успішною. Ми організовували громадські слухання, влаштовували автопробіги, мітинги, давали брифінги у Верховній Раді, переконували людей і багато іншого. Проте діюча влада залякала майже всі села, що оточували Опішню, точніше люди були за нас, а сільські голови категорично блокували процес. Врешті-решт, майже через 3 роки, нам вдалося переконати одну сільраду об’єднатися. Оскільки я очолював процес об’єднання, люди попросили висунути мою кандидатуру на голову громади. Я пішов на вибори і переміг. За рік наша Опішнянська ОТГ посіла 14 рядок за показниками фінансової спроможності серед усіх громад по Україні. Ми зробили багато чого, але цей матеріал – не про досягнення.

У 2020 році постало питання формування Перспективного плану, – і знову конфлікт. Згідно методики формування Перспективного плану територій Полтавської області, Кирило-Ганнівська і Ставківська сільські ради були у складі Опішнянської ОТГ. Такий план був обґрунтований і перш за все орієнтований на зручності людей. Він був без політики. Але потім у територіальний поділ включився місцевий нардеп Олег Кулініч, який має агропідприємство і власний земельний інтерес на території цих сільських рад. Відтоді Полтавська обласна державна адміністрація почала ці сільські ради методично, у різних версіях Перспективного плану, відривати від Опішнянської громади і тулити до Зіньківа. У Зіньківській ОТГ і так було у складі 17 (!) сільських рад, у той час як в Опішнянської ОТГ буде всього 5. При тому, що бюджети приблизно однакові.

Ми брали участь у різних засіданнях, писали десятки листів, їздили до Києва, ходили в Полтавську ОДА. Ми просили, доводили, показували розрахунки, проводили громадські слухання і багато іншого. Проте у результаті – Ставкове ухвалило рішення приєднатися до Зіньківської ОТГ. Хоча це суперечило методиці – ми це прийняли, бо така була воля людей.

У Кирило-Ганнівці люди влаштували громадські слухання, на яких одноголосно вирішили приєднатись до Опішнянської ОТГ. Потім, не довіривши слуханням, сільрада влаштувала мініреферендум, на якому понад 65% людей проголосували за Опішню. Тоді депутати ухвалили рішення про приєднання до Опішнянської ОТГ, звернулися до Кабміну і Полтавської ОДА. Там внесли зміни, а ми зітхнули із полегшенням.

Ми завжди діяли по-людськи, в межах Закону, та в інтересах людей. У нас були різні думки – прориватися до президента Зеленського під час візиту на Полтавщину, перекривати дороги, збирати людей на Київ і навіть розбивати наметове містечко біля ОДА. Та ми сподівалися, що повного беззаконня в країні й області бути не може. Марно.

Згодом дізналися, що місцевий агробарон, шантажуючи владу голосами у Верховній Раді, знову продавив приєднання Кирило-Ганнівської сільради до Зінькова. Доки ми тут боролися із коронавірусом, закуповували обладнання до лікарень, займалися розвезенням продуктів, він просто взяв і «домовився» зверху. І це та скринька Пандори, що дозволяє йому робити все, що заманеться, нехтуючи законом, та волею людей.

Я не знаю, що йому заманеться наступного разу, але мені вперше стало страшно. Мені не було страшно, коли мені відкрито погрожували. Не було страху, коли, поставивши на кін майже все, що мав, я йшов на вибори. Я не боявся, навіть коли мене посадили у СІЗО за підставний хабар. А зараз – страшно.

Жодної причини приєднувати Кирило-Ганнівську сільську раду до Зінькова, бо:

1. За нормативною методикою, Кирило-Ганнівка має бути приєднана до Опішнянської ОТГ (саме так було у перспективному плані 2015 року, який склали виключно за методикою, а не з політичних міркувань).

2. До Опішні набагато ближче, там є вся інфраструктура: лікарня, швидка допомога, новий ЦНАП, пожежний підрозділ та все необхідне.

3. Понад 80% жителів Кирило-Ганнівки поставили підписи за приєднання до Опішні, більше ніж 65% при вуличному обході проголосували за приєднання до Опішні, на громадських слуханнях одноголосно проголосували за Опішню.

4. Кирило-Ганнівська сільська рада прийняла ОФІЦІЙНЕ рішення про приєднання до Опішнянської ОТГ і звернулася до всіх необхідних органів із ним.

5. Опішнянська громада через великий бюджет та нестачу населення щорічно віддає у державних бюджет реверсну дотацію у розмірі 3,5 млн, яку б могли використовувати на благо громади.

На наші листи Полтавська обласна державна адміністрації відповідала листами, які абсолютно суперечать один одному (спочатку – ваші пропозиції враховані, а згодом – що ніяких пропозицій не надходило). Спочатку ставили під сумнів волю людей, а потім апелювали, що час добровільного об’єднання минув. Так, час минув. Але це означає, що ті громади, які не увійшли до складу ОТГ, повинні приєднатися за методикою, економічною доцільністю, а не тому, що так хочеться одній людині, бо у неї там землі. Ми без надії сподівалися, що здоровий глузд таки переможе, але марно.

Далі було затвердження плану Кабміном. Люди із Кирило-Ганнівки в знак протесту вийшли перекривати трасу, потім мітингували під ОДА, але досі не почуті і знаходяться в розпачі. І це лише один випадок на Полтавщині, а таких – десятки: поряд із Кирило-Ганнівкою мітингувала Ковалівка, яку в останній момент відірвали від Великосорочинської ОТГ. Засульську ОТГ, яка була одною із перших та найбільших в Україні, насильно ліквідували та приєднали до Лубенської. Вдумайтеся: найбільшу громади області приєднали до іншої, яка навіть не була створена!

Жителі Кирило-Ганівки продовжують боротьбу. Не дивлячись на те, що людям відкрито погрожують, залякують, а на мітинг під ОДА прийшли правоохоронці із автоматами (!) – це на кілька десятків людей, переважно пенсійного віку.

Боремося, не дивлячись на те, що сил вже майже немає. Я не здивуюся, якщо проти мене відкриють кримінальні справи або будуть погрожувати моїм близьким. Закликаю правоохоронні органи не виконувати політичних замовлень. Це конкретна стаття зловживання владою, і ми вже бачили чим це може закінчитися. Влада приходить і йде, а громадам жити у цих адміністративних межах десятки та сотні років.

Навіщо було 5 років давати людям надію, щоб силоміць забрати її в останній момент? Але все ж таки, без надії – сподіваємося.