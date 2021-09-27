Як чиновники, прикриваючись "інвесторами з Харківщини", намагаються відібрати землю в громади

Кілька місяців тому, точніше 18 березня, мені зателефонував заступник голови Полтавської ОДА Дмитро Лунін і сказав, що до мене, як до прогресивного голови, завітають люди, які мають прогресивні ідеї.
І дійсно, через декілька днів, зателефонували люди, які сказали, що вони інвестори з Харківщини. Призначили зустріч, прийшли до мене в кабінет, один з “інвесторів” представився Євгеном Павловим, представником кооперативу “Вольф”. Спочатку нагадали, що вся земля тепер належить громадам і треба правильно нею розпоряджатись, а правильно — це віддати їхнім людям (фізособам з Харкова) по 2 гектари. Видно, що готувались, вивчили ресурси Опішнянської ТГ, бо відразу поклали на стіл 500 кольорових викопіювань зроблених з карти нашої громади на 1000 га землі. Поля, ліси, балки, все підряд. Коли я запитав кого вони представляють – здивовано перепитали, чи телефонував мені один з заступників голови Полтавської обласної державної адміністрації. Я сказав, що так.
Тоді мій співрозмовник продовжив і повідомив, що якщо я погоджуся віддати всю землю, то можу розраховувати на усіляку підтримку з боку Полтавської ОДА, на всілякі субвенції з держбюджету: Державного фонду регіонального розвитку (кошти на ремонти) та інше. Якщо ж відмовлюся, то буде "по-поганому". Я відмовився, бо роздати землю харків’янам у приватну власність — не моя історія. А далі почалося найцікавіше.
Настав час подачі проектів на ДФРР (кошти з держбюджету). Наш проектний відділ, як зазвичай, подав онлайн-заявку — термомодернізацію опорного закладу (головний корпус школи на вул. Соборній, 18 в Опішні), але допустив помилки, про що чесно повідомив листом і попросив не враховувати заявку цього року.
За деякий час, після подачі документів, до мене зателефонувала знайома людина і запропонувала терміново зустрітися. Я приїхав пізнього вечора у призначене місце, де на мене чекали незнайомці на крутому позашляховику. Ці особи представились друзями і повідомили: або я даю 100 га землі, або вони заводять кримінальну справу проти селищної ради, за підробку документів під час подачі електронної заявки в ПОДА.
Звісно, я знову відмовився. І все б нічого, я навіть було подумав, що можливо ті люди прикривались "чесним ім’ям" заступника голови ПОДА, але днями, дізнався, що на посадових осіб Опішнянської селищної ради написана заява і підписана знаєте ким? Так, правильно, тим самим заступником голови Полтавської ОДА. Все відбулося так, як і говорили "інвестори", котрі вимагали землю.
Нас багато. Масштаб цієї схеми стає зрозумілий, коли ви дізнаєтесь скільки нас таких голів громад Полтавської області, до кого приходили ці "посланці" з вимаганням землі. Частина з них боїться і мовчить, частина здалася і почала виконувати вимоги і віддавати землю. Є частина, яка не погоджується з подібним станом речей, бо з такими апетитами чиновників і темпами за пару років Полтавщина залишиться без землі, від слова взагалі. Висновки робити вам.
Ми пережили часи Януковича не мовчали і не боялися, переживемо і це.