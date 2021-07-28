Завдяки децентралізації в Україні цьогоріч реалізують близько 1000 інфраструктурних проєктів, - Тимошенко

За словами заступника голови ОП, Укравтодор та ОДА з’єднують між собою ОТГ, великі міста і маленькі міста оновленими дорогами.

Фінансова децентралізація створила можливості для реалізації територіальними громадами проєктів з оновлення соціальної інфраструктури. Найближчим часом сотні об’єктів будуть здані в експлуатацію, повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко на форумі «Україна 30. Децентралізація».

«Цього року у нас в країні в рамках різних ініціатив і Офісу Президента, і Кабінету міністрів реалізовується більше 1000 інфраструктурних проєктів по всій території України», - розповів він.

Зокрема, відновлення інфраструктури відбувається у рамках програм Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», «Велика реставрація», нової програми «Здорова Україна».

За словами заступника голови ОП, Укравтодор та ОДА з’єднують між собою ОТГ, великі міста і маленькі міста оновленими дорогами.

«І ми не кажемо тільки про дороги. Тому що близько 100 садочків, 100 шкіл, 100 спортивних об'єктів реалізовуються у громадах. Громади хочуть реалізовувати такі проєкти. Дійсно держава допомагає своїм бюджетом, але це проєкти співфінансування, які фінансують і міста, і селища, і об'єднані територіальні громади», - зазначив Тимошенко, який виступає координатором програми «Велике будівництво».

В ОТГ планується створити «активні парки», в яких кожен зможе займатися спортом. За оцінками Тимошенка, цей масштабний проєкт можливо закінчити до весни наступного року.

Завдяки децентралізації ОТГ на місцях отримують більше коштів, які вкладаються в реалізацію інфраструктурних проєктів – і результат цієї роботи буде помітний вже наприкінці року, додав заступник голови ОП.

«Я думаю, що найкращим прикладом буде те, що буде наприкінці року, коли ми побачимо об'єкти і як ми реалізували ці проєкти. Багато з них вже здаються. На прикладі об'єктів, які готуються до 30-річчя Незалежності. Адже кожен регіон, кожна область здає великі значущі об’єкти до 30-річчя Незалежності. І восени у нас, можна сказати, почнеться сезон здачі об'єктів – шкіл, садочків, лікарень і так далі, і всі побачать, як розвиваються регіони», - резюмував Тимошенко.