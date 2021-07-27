Одеську колонію вдруге виставили на аукціон

Колишню одеську в'язницю виставлено на повторний приватизаційний аукціон. Він має відбутися 6 серпня.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства юстиції.

Там нагадали, що неробоча установа виконання покарань розташована за 5 км від центру міста Одеса, усього за три кілометри до моря; до залізничного вокзалу – 2,5 км; до центрального автовокзалу – 5,5 км. Загальна площа будівель, споруд та інфраструктурних мереж становить 52437,84 м².

Колонія не функціонує з червня 2019 року. Відтоді територія занепадає, а на її утримання з державного бюджету було витрачено майже 18,5 млн грн.

"Натомість приватизація цього масштабного об'єкта дозволить залучити кошти на розбудову нової в'язничної інфраструктури європейського типу, а також створити в Одесі новий сучасний простір", - вважають у Мін’юсті.

Нагадаємо, раніше планувалося, що великий розпродаж в'язниць в Україні відбуватиметься протягом літа-осені 2020 року, але як повідомляв наприкінці грудня міністр Денис Малюська, на заваді стали "численні бюрократичні перешкоди".

Продавати планували великі занедбані комплекси, які ніким не використовуються, але на охорону та утримання яких витрачаються гроші платників податків. За словами міністра, у 2021 році в Україні будуть приватизовані щонайменше чотири в’язниці.