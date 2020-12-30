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Мін'юст наступного року виставить на продаж щонайменше 4 в’язниці, - Малюська

Цього року Мін'юст не зміг перейти до "великого розпродажу в’язниць" через "численні бюрократичні перешкоди". 

Мін'юст наступного року виставить на продаж щонайменше 4 в’язниці, - Малюська
Фото: kmu.gov.ua

У 2021 році в Україні будуть приватизовані щонайменше 4 в’язниці. Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.

Як повідомляється на сторінці відомства у Facebook, наступного року також варто очікувати публікацію комплексного "Рейтингу в’язниць", відкриття нових об’єктів в’язничної інфраструктури, початку будівництва нових слідчих ізоляторів, а також ухвалення законів, які "повністю змінять систему кримінальних покарань".

Серед невдач Малюська зазначив, що міністерство не змогло перейди до активної фази "Великого розпродажу в’язниць". На заваді стали "численні бюрократичні перешкоди". 

"Але врешті-решт із затвердженням державного бюджету на 2021 рік з’явилося світло у кінці тунелю: його нормами передбачено, що доходи від приватизації в’язниць будуть розподілятися за пропорцією 70/30 (70% - у спецфонд та, відповідно, на нове будівництво, 30% - у загальні доходи бюджету). Це хоч і трохи затягує строки, але все-одно надає нам змогу врешті-решт продавати в’язниці у межах процедури малої приватизації", - повідомив міністр.

Нагадаємо, Міністерство юстиції планувало великий розпродаж в'язниць протягом літа-осені 2020 року. Продавати планували великі занедбані комплекси, які ніким не використовуються, але на охорону та утримання яких витрачаються гроші платників податків.

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