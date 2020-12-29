Окружний адмінсуд м. Києва визнав протиправним та скасував наказ Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва від 24 червня 2019 року про скасування права на початок виконання будівельних робіт, набутого на підставі поданого повідомлення, та декларації про готовність до експлуатації житлового будинку на Батиєвій горі по вул. Докучаєвська, 5-А у Солом’янському районі столиці.

Про це свідчить рішення суду (суддя – Євген Аблов) від 4 грудня, пишуть "Наші гроші".

Як вказує Департамент з питань ДАБК м. Києва, замовник будівництва ОК "ЖБК «Платинум Холл»" навів недостовірні дані у повідомленні про початок виконання будівельних робіт та декларації про готовність об’єкта в частині його поверховості, необхідності проведення експертизи проекту та у частині виконання всіх робіт, передбачених проектною документацією.

Так, ділянка площею 0,09 га на вул. Докучаєвській, 5-А належить до території садибної забудови, де можна будувати будинки не вище 4 поверхів. Саме на таку будівлю (класу наслідків СС1) подав документи ЖБК "Платинум Холл".

Однак, по факту збудував там 9-поверхівку.

Будинок на вул. Докучаєвській, 5-А станом на травень 2019 року

Розглянувши позов ЖБК, ОАСК дійшов висновку, що інспектор ДАБК прийняв рішення з порушенням процедури. Зокрема, як вказує суд, перевірка здійснювалась за відсутності уповноваженого представника забудовника.

Крім того, ОАСК зазначив, що ДАБК не довів факту наявності порушень, зафіксованих у акті перевірки.

За даними ДАБК, на момент перевірки на ділянці по вул. Докучаєвській, 5-А будувалася будівля невизначеного призначення, яка відповідно до візуального огляду на той час мала 8 поверхів, проводилося будівництво 9-го поверху.

Втім, суд, посилаючись на надані забудовником документи, дійшов висновку, що будівля має 4 поверхи з дворівневим підвалом (на 12 квартир).

Так, ЖБК "Платинум Холл" надав суду витяг з проектної документації, де вказано такі параметри висоти поверхів:

1-го - 3,3 метра,

2-го - 3,3 метра,

3-го - 6,6 метра,

4-го - 6,6 метра та частини 3,4 метра.

ОАСК зазначив, що технічний поверх, розташований над верхнім поверхом, при визначенні поверховості будинку не враховується. Крім того, додав суд, до поверхів не відносять антресоль (напівповерх, розташований між двома поверхами або вбудований у об’єм основного поверху) та підвальні приміщення.

Отже, вказав суддя Аблов, з наявних у матеріалах справи доказів не вбачається порушення позивачем вимог використання ділянки відповідно до її цільового призначення (для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва), як зазначено відповідно до візуального огляду державним інспектором.

За даними "Наших грошей", власником ділянки по вул. Докучаєвській, 5-А є екснардеп від БПП Віктор Король, який передав ділянку по договору суперфіцію Іяніні Горбатюк, яка, у свою чергу, передала право користування ділянкою ОК "ЖБК «Платинум Холл»".

ОК "ЖБК «Платинум Холл»" у 2016 році створили Іяніна Горбатюк, Юлія Горбатюк та Іван Влад із Закарпаття. Іван Влад також є співвласником ОК "ЖБК «Зелений замок»", ОК "ЖБК «Пріма Естейт»", ОК "ЖБК «Прем’єр Крістал»", ОК "ЖБК «Ексон Прем’єр Шулявська»".

ЖБК "Зелений замок" є замовником будівництва 11-поверхівки у Києві на Подолі на ділянці екснардепа Оксани Білозір. Ця ділянка теж є територією садибної забудови, де можна будувати будинки не вище 4 поверхів.

У свою чергу ЖБК "Ексон Прем’єр Шулявська" хоче звести багатоповерхівку на проспекті Перемоги у сквері "Слава танкістам" перед будівлями держвидавництва "Преса України". Цей же забудовник збудував 24-поверхівку над входом ст. м. "Виставковий центр", яку ввів в експлуатацію через суд.