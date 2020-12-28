В Україні запустили пілотний проєкт електронної реєстрації місця проживання

Раніше в Україні діяли понад 17 тис. різних не пов'язаних між собою реєстрів, які реєстрували місце проживання.

Громадянам України у віці від 14 років дозволять реєструвати місце проживання в електронній формі. Реалізацію відповідного експериментального проєкту затвердив Кабінет міністрів України.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ході засідання уряду в понеділок.

"Ця постанова - один з чергових кроків реального спрощення взаємодії кожного громадянина і держави. У ній прописані доручення, терміни, необхідні кроки, щоб вже протягом наступного року ця послуга максимально спростилася і стала електронною", - сказав Шмигаль.

За словами голови уряду, раніше в Україні діяли понад 17 тис. різних не пов'язаних між собою реєстрів, які реєстрували місце проживання. Це значно ускладнювало процес реєстрації, перереєстрації, встановлення та зняття громадян з обліку.

Нагадаємо, ЄС надасть Україні 20 млн євро фінансової підтримки на розвиток цифрової трансформації, якою займається Мінцифра.