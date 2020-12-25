Зміна підслідності справи Микитася не підлягає оскарженню, - Верховний суд

Рішення Печерського райсуду намагалися оскаржити і генпрокурор, і адвокат одного з підозрюваних.

Українське законодавство не передбачає оскарження рішення слідчого судді щодо зобов’язання змінити підслідність у кримінальному провадженні. Мова йде про передачу справи екснардепа Микитася, в якій одним з підозрюваних є заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Про це повідомили у Верховному суді, коментуючи рішення Печерського райсуду про зміну підслідності справи щодо розкрадань коштів Нацгвардії. Цю ухвалу оскаржували як адвокат підозрюваного, так і генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

"23 грудня 2020 року Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду відмовив у відкритті касаційного провадження у справі за касаційними скаргами захисника одного з підозрюваних та генерального прокурора на судові рішення апеляційного суду про залишення в силі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 14 грудня 2020 року, якою генерального прокурора зобов’язано вирішити спір про підслідність у кримінальному провадженні та доручити здійснення досудового розслідування у ньому іншому органу досудового розслідування", - заявили в суді.

Ухвалами Київського апеляційного суду від 18 грудня 2020 року обом скаржникам відмовлено у відкритті провадження за їхніми апеляційними скаргами у звʼязку з тим, що ці скарги були подані на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Нагадаємо, що 14 грудня Печерський районний суд ухвалив рішення передати справу екснардепа Микитася від Національного антикорупційного бюро до іншого відомства. Рішення ухвалив суддя Сергій Вовк. Суддя зобов’язав Генерального прокурора Ірину Венедіктову вирішити "неіснуючий спір про підслідність" та доручити досудове розслідування іншому органу. У САП заявили, що Печерський суд не має на це повноважень, а справа має розглядатися Вищим антикорупційним судом.

Одними з підозрюваних у справі є експрезидент корпорації "Укрбуд" Максим Микитась, заступник голови Офісу президента Олег Татаров (підозрюється в наданні хабаря в 2017 році, коли він працював на "Укрбуд") та заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Останній призначив експертизу, що мала встановити ринкову вартість об’єктів нерухомості в житлових комплексах на Печерську та на околиці Києва, які були предметом обміну між НГУ та компанією-забудовницею.

24 грудня Вищий антикорупційний суд мав обрати Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила взяти його під варту з альтернативою 10 млн гривень застави. Але ще до початку засідання суду Офіс генерального прокурора вирішив змінити підслідність і передав кримінальне провадження до СБУ. Засідання перенесли.

В Офісі генпрокурора заявили, що рішення про передання розслідування справи щодо розкрадання майна в Нацгвардії ухвалено на підставі судового рішення, втручання у діяльність НАБУ немає.