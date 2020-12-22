САП проситиме суд заарештувати Татарова під 10 млн грн застави

Клопотання розглядатиме Вищий антикорупційний суд. Дата розгляду поки що не відома.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручила заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 10 млн гривень.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело у САП.

"Татарову вручено сьогодні клопотання про обрання запобіжного заходу", - сказали в прокуратурі, зазначивши, що прокуратура проситиме про арешт із альтернативою внесення застави в сумі 10 млн грн.

Клопотання розглядатиме Вищий антикорупційний суд. Дата розгляду поки що не відома.

18 грудня детективи НАБУ повідомили про підозру Татарову, якому інкримінується надання неправомірної вигоди групою осіб із забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта (ч.3 ст.369 КК України) у рамках розслідування справи про привласнення майна Національної гвардії України.

Татаров назвав голову НАБУ Артема Ситника "державним злочинцем, який зводить рахунки", і заявив, що готовий судитися і довести свою невинуватість.

21 грудня адвокат Татарова Олександр Кузьменко повідомив, що кримінальне провадження НАБУ щодо заступника керівника Офісу президента Олега Татарова стосується знижки на парковку в одному з житлових комплексів Києва, а не справи про "квартири для Нацгвардії".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі виданню "Українська правда" повідомив, що Татаров написав заяву про призупинення своїх службових обов'язків.

Татаров 21 грудня прийшов до Національного антикорупційного бюро України, де отримав документи у своїй справі, після чого дав брифінг для журналістів. Він розповів, що продовжує виконувати свої повноваження у звичайному режимі, однак "ініціював передачу обов'язків іншому співробітнику Офісу президента, щоб уникнути маніпуляцій".

Усього у справі про заволодіння майном Національної гвардії України на 81,64 млн гривень підозрюються вісім осіб. Наразі розслідування завершено, сторона захисту ознайомлюється з матеріалами справи. У липні 2020 року детективи НАБУ викрили злочинну групу з п’ятьох осіб, яка організувала корупційну схему закупівлі для військовослужбовців НГУ квартир, непридатних для проживання.

2 грудня у НАБУ заявили, що Офіс генпрокурора перешкоджає притягненню винних до відповідальності у справі про мільйонні розкрадання коштів Нацгвардії, в якій підозрюваним є екснардеп та колишній кінцевий бенефіціарний власник "Укрбуд" Максим Микитась.

Зазначалося, що в результаті дій генпрокурорки Ірини Венедіктової детективи НАБУ та прокурори САП не змогли своєчасно повідомити про підозру третьому можливому учаснику зазначеного злочину - колишньому посадовцю державної компанії "Укрбуд". За інформацією ЗМІ, цим посадовцем є Олег Татаров.

У свою чергу Микитась повідомив, що відшкодував до державного бюджету 50 млн грн від загальної суми збитків у 81,64 млн грн. Він зазначив, що "до трагедії "Укрбуду" і бід 13 тисяч сімей його інвесторів" причетний нинішній заступник голови Офісу президента Олег Татаров і розповів про "приховану частину айсберга в історії з рейдерством Укрбуду".