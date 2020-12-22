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Шмигаль обговорив закупівлю вакцини проти коронавірусу з послами країн G7 та ЄС

На зустрічі обговорювали також параметри державного бюджету на 2021 рік та залучення іноземних інвестицій.

Шмигаль обговорив закупівлю вакцини проти коронавірусу з послами країн G7 та ЄС
Фото: kmu.gov.ua

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із послами країн "Групи семи" (G7) та Європейського союзу, на якій  обговорив, зокрема, закупівлю Україною вакцини проти коронавірусу.

Про це інформує пресслужба Кабінету міністрів.

"Україні необхідний доступ до вакцини вже на початку наступного року, щоб ми могли якнайшвидше розпочати процес вакцинування лікарів та інших груп населення, що перебувають у зоні ризику. Ми високо цінуємо зусилля наших міжнародних партнерів, спрямовані на допомогу Україні забезпечити населення належною кількістю вакцини", - сказав Шмигаль.

На зустрічі обговорювали також параметри державного бюджету на 2021 рік та залучення іноземних інвестицій.

"Уряд затвердив 100 пріоритетних інвестиційних проєктів у різних галузях. Проєкти можуть бути реалізовані із залученням інвесторів, зокрема на умовах державно-приватного партнерства, міжнародної технічної допомоги або за рахунок кредитних коштів і бюджету. Запрошуємо брати участь у приватизаційних аукціонах та концесійних конкурсах в Україні", - сказав український прем’єр-міністр.

Фото: kmu.gov.ua

У зустрічі взяли участь тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен, Японії - Такаші Кураї, Франції - Етьєн де Понсен, Італії - Давіде Ла Чечіліа, тимчасовий повірений у справах Представництва ЄС в Україні Фредерік Коен, тимчасовий повірений у справах Великої Британії в Україні Ніколас Гаррокс і тимчасовий повірений у справах Канади в Україні Адам Барболет.

Нагадаємо, 21 грудня Європейське агентство лікарських засобів сертифікувало вакцину проти коронавірусу BNT162b2, розроблену німецькою компанією BioNTech та американською Pfizer. Вакцинація розпочнеться 27 грудня.

Вакцину від коронавірусу ЄС надаватиме "третім країнам" через державу-посередника. Для України це може бути Польща, яка також має розпочати вакцинацію з 27 грудня. В Держбюджеті України на 2021 рік закладені кошти для купівлі 4 млн доз вакцини від COVID-19.

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