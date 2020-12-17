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ЄС розпочне вакцинацію від коронавірусу 27 грудня

"Ми захистимо наших співгромадян разом", - заявила Урсула фон дер Ляєн.

ЄС розпочне вакцинацію від коронавірусу 27 грудня
Фото: EPA/UPG

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що з 27 грудня на території ЄС розпочнеться вакцинація від коронавірусу.

Про це дер Ляєн написала у Twitter.

"Це ключовий момент для Європи. 27, 28 і 29 грудня вакцинація починається по всьому ЄС. Ми захистимо наших співгромадян разом", - написала президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, Європейське агентство з питань лікарських препаратів (EMA) повинно було розглянути питання схвалення вакцини від коронавірусу, розробленої компаніями Pfizer та BioNTech, на засіданні 21 грудня.

Велика Британія першою у світі дозволила використовувати вакцину від коронавірусу, розроблену Pfizer і BioNTech.

Канада, США та Саудівська Аравія також почали масову вакцинацію населення від коронавірусу.

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