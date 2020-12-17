Президент Франції Емануель Макрон захворів на Covid-19.

Діагноз було поставлено за результатами тесту ПЛР, проведеного при появі перших симптомів, повідомляють у Єлисейському палаці.

"Згідно з чинними для всіх медичними правилами Президент Республіки буде ізольований на 7 днів. Він і надалі працюватиме та здійснюватиме свою діяльність дистанційно", - йдеться у повідомленні.

Раніше коронавірус виявляли у президента США Дональда Трампа, президента Бразилії Жаїра Болсонару, прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.

Крім того, на COVID-19 перехворіли президент України Володимир Зеленський, голова Офісу президента Андрій Єрмак, спікер парламенту Дмитро Разумков, мер Києва Віталій Кличко.

Усі вони успішно подолали недугу.