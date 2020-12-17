Парламент ухвалив бюджет на 2021 рік, передбачено підвищення зарплат учителям і лікарям
Парламент ухвалив бюджет на 2021 рік, передбачено підвищення зарплат учителям і лікарям
Голова Державної митної служби Рябікін написав заяву про звільнення через місяць після призначення
Голова Державної митної служби Рябікін написав заяву про звільнення через місяць після призначення
Бюджет-21: голоса в обмен на «соц-эконом» и пост для Коломойского
Бюджет-21: голоса в обмен на «соц-эконом» и пост для Коломойского
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Верховна Рада змінила межі 11 міст
Верховна Рада змінила межі 11 міст
Помер мер Харкова Геннадій Кернес
Помер мер Харкова Геннадій Кернес
НАБУ перехопило розмову топменеджера ДТЕК про призначення Буславець главою Міненерго
НАБУ перехопило розмову топменеджера ДТЕК про призначення Буславець главою Міненерго
Не критикувати міністрів і колег та ходити на всі засідання – "слуг народу" просять підписати фракційну угоду
Не критикувати міністрів і колег та ходити на всі засідання – "слуг народу" просять підписати фракційну угоду
Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" запропонував кандидатів на посади міністрів
Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" запропонував кандидатів на посади міністрів
ГоловнаСвіт

Макрон захворів на COVID-19

Президент Франції пішов на карантин.

Макрон захворів на COVID-19
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Емануель Макрон захворів на Covid-19.

Діагноз було поставлено за результатами тесту ПЛР, проведеного при появі перших симптомів, повідомляють у Єлисейському палаці.

"Згідно з чинними для всіх медичними правилами Президент Республіки буде ізольований на 7 днів. Він і надалі працюватиме та здійснюватиме свою діяльність дистанційно", - йдеться у повідомленні.

Раніше коронавірус виявляли у президента США Дональда Трампа, президента Бразилії Жаїра Болсонару, прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.

Крім того, на COVID-19 перехворіли президент України Володимир Зеленський, голова Офісу президента Андрій Єрмак, спікер парламенту Дмитро Разумков, мер Києва Віталій Кличко.

Усі вони успішно подолали недугу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також