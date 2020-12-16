Колишня дружина засновника Amazon віддає на благодійність по $1 млрд у місяць

"У мене надто багато грошей, і я хочу ними поділитися".

Колишня дружина засновника компанії Amazon Джеффа Безоса Маккензі Скотт за останні чотири місяці пожертвувала на благодійність 4,2 млрд доларів.

У липні цього року Скотт пожертвувала ще 1,7 мільярда доларів, пише ВВС.

Торік Маккензі Скотт підписала "Клятву дарування" - моральне зобов'язання пожертвувати не менш ніж половину своїх статків на добродійні цілі.

"У мене надто багато грошей, і я хочу ними поділитися", - написала тоді вона.

Гроші отримають організації, котрі допомагають американцям під час пандемії, - в тому числі продовольчі банки або фонди надзвичайної допомоги.

"Пандемія стала руйнівним ударом для тих американців, хто і так ледве зводив кінці з кінцями. Економічні та медичні наслідки особливо важкі для жінок, нацменшин і бідних. Тим часом багатство мільярдерів за цей час збільшилося", - написала Маккензі Скотт у своєму блозі.

Після розлучення з Джеффом Безосом у неї залишилася чверть акцій Amazon. Цього року її частка зросла на 23,6 мільярда - до 60,7 мільярда доларів.

50-річна письменниця і громадська активістка Маккензі Скотт в загальному списку найбагатших людей світу займає 18-те місце. Очолює цей список її колишній чоловік.

Нагадаємо, у січні 2019 року Джефф Безос і його дружина Маккензі повідомили про те, що вони вирішили розлучитися.