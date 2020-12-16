Лідер республіканської більшості у Сенаті США визнав перемогу Байдена

Лідер республіканської більшості в Сенаті США Мітч Макконнелл привітав обраного президента Джо Байдена і віцепрезидентку Камалу Гарріс з перемогою на виборах.
Про це повідомляє The New York Times.
"Наша державна система визначила, хто буде давати присягу 20 січня. Колегія виборників сказала своє слово", - зазначив Макконнелл під час виступу в Сенаті.
"Американці можуть пишатися найпершим в історії країни обранням на посаду віцепрезидента жінки", - додав він.
Нагадаємо, 15 грудня колегія виборників США підтвердила перемогу Байдена на президентських виборах. Він отримав 306 голосів виборників із необхідних 270. Остаточні результати Конгрес затвердить 6 січня.
20 січня Байден буде приведений до присяги як 46-й президент США.