Сербія сподівається до кінця року отримати газ з Росії

Сербія розраховує почати отримувати російський газ по трубопроводу "Турецький потік" 29-30 грудня.

Про це повідомив президент країни Олександр Вучич, передає "Інтерфакс-Україна".

"Все йде нормально, 29 або 30 (грудня) ми пустимо газ", - сказав Вучич на спільній пресконференції з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Нагадаємо, 8 січня в Стамбулі відбулася урочиста церемонія запуску газопроводу "Турецький потік" за участю президентів Росії і Туреччини Володимира Путіна і Реджепа Таїпа Ердогана. У ній також узяли участь прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов і президент Сербії Александар Вучич - ці країни будуть отримувати газ новим трубопроводом.

"Турецький потік" прокладений по дну Чорного моря від російського міста Анапа до Кийикьоя на узбережжі Туреччини. Його будівництво - частина російського плану відмови від транзиту через Україну. Потужність кожної з двох ниток "Турецького потоку" - по 15,75 млрд куб. м. Одна призначена для постачання газу турецьким споживачам, друга - для газопостачання країн Південної та Південно-Східної Європи.

Фото: Газпром

Чорноморський газопровід Росії спершу планували будувати до Болгарії (він повинен був називатися "Південним потоком"), але через позицію Євросоюзу проєкт наприкінці 2014 року закрили.

Після запуску газопроводу "Турецький потік" з Росії до Туреччини зниження транзиту через Україну за підсумками року становитиме близько 15 млрд кубометрів.