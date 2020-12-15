Парламентський комітет рекомендував Раді ратифікувати Угоду про вільну торгівлю зі Сполученим Королівством

Угода також окреслює співпрацю у сфері безпеки та протидії агресії Росії щодо України.

Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва рекомендував парламенту ратифікувати Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії.

Про це в коментарі LB.ua повідомив голова комітету Олександр Мережко з фракції "Слуга народу". Інціатором законопроєкту про ратифікацію є президент.

"Україна зробила ще один крок до юридичного оформлення стратегічного партнерства зі Сполученим Королівством. Це історична подія", - сказав Мережко.

Він також повідомив, що рішення рекомендувати Верховній Раді ратифікувати угоду було ухвалено одноголосно членами комітету.

"Угода має на меті якнайповніше i якнайефективніше забезпечення національних інтересів України та формування якісно нової правової основи відносин між Україною та Сполученим Королівством, закріпивши бажання двох держав посилити й розширити дружбу i співробітництво та запровадити відносини стратегічного партнерства", – йдеться у пояснювальній записці.

В Угоді йдеться про спільну політику щодо безпеки в Україні, тимчасової окупації Криму Росією, торгівлю між нашою державою та Сполученим Королівством та розвиток відносин у пріоритетних сферах.

Сторони мають:

розвивати відносини у сфері безпеки та оборони для подолання загроз миру й стабільності;

запровадити умов идля посилених економічних і торговельних відносин, зокрема завдяки створенню зони вільної торгівлі

посилити співробітництво у сфері юстиції, свободи й безпеки з метою зміцнення верховенства права та поваги до прав людини й основоположних свобод;

покращити взаємодіїюправоохоронних органів і судової влади Сторін з метою протидії спільним транснаціональним кримінальним загрозам, а також корупції

підтримувати і розвивати співпрацю в галузі освіти, науки, культури, справ молоді та спорту з метою заохочення міжлюдських зв’язків та співробітництва між Сторонами та їхніми установами, що функціонують у цих сферах

Згідно з текстом Угоди, принципи вільної ринкової економіки та сталого розвитку мають становити основу відносин України та Сполученого Королівства.

Про безпеку

Документ, зокрема, передбачає сприяння, збереження й зміцнення миру та стабільності в регіональному та міжнародному вимірах відповідно до принципів Статуту ООН i Гельсінського заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі 1975 року, цілей Паризької хартії для нової Європи 1990 року, а також з точки зору принципів, викладених у Будапештському меморандумі.

Окрім того, Угода має на меті посилити взаємодію з метою мирного врегулювання конфлікту, спричиненого ворожими діями Росії, на основі повної поваги до суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також із метою економічного відновлення та реінтеграції.

Також сторони домовляються піідтримувати політичні, економічні, оборонні та безпекові реформи в Україні, спрямовані на реалізацію її європейських та євроатлантичних прагнень, зокрема щодо членства в ЄС та НАТО.

Україна і Сполучене Королівство, відповідно до тексту Угоди, мають співпрацювати на міжнародній арені з метою збереження політики невизнання спроби анексії Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь до повного відновлення територіальної цілісності й суверенітету України.

Ратифікацією Угоди Сторони підтверджують повагу до принципів, викладених у Будапештському меморандумі та відданість верховенству права, належному врядуванню, боротьбі з корупцією, а також боротьбі з різними формами транснаціональної організованої злочинності й тероризмом.

Про Росію та її ворожі дії

Угодою визначається, що врегулювання конфлікту, спричиненого ворожими діями Росії, на основі повної поваги до суверенітету й територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах, буде одним із ключових питань стратегічних політичних відносин між Сторонами.

"Сполучене Королівство підтверджує відданість обстоюванню на міжнародному рівні політики невизнання спроби анексії Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь", – йдеться в Угоді.

Визначається також, що Сторони підкреслюють необхідність надання пріоритетного місця в міжнародному порядку денному питанню мирного вирішення конфлікту між Росією та Україною й висловлюють свій намір у цьому контексті координувати зусилля з іншими відповідними міжнародними суб’єктами й організаціями, зокрема шляхом збереження міжнародного тиску на Росію й застосування санкцій у разі необхідності.

"Сполучене Королівство буде надавати підтримку зусиллям України, спрямованим на постконфліктне відновлення Донбасу, зокрема на відбудову економіки й інфраструктури звільнених територій і реалізацію соціальних програм із метою реінтеграції місцевого населення", – визначає Угода.

Про політику міграції

Документ визначає також пріоритетні напрямки роботи у галузі міграції, притулку й управління кордонами. Сторони мають зосередитися, зокрема, на подоланні причин виникнення неврегульованої міграції, активно використовуючи можливості співробітництва в цій сфері з третіми країнами та в рамках міжнародних форумів.

Про торгівлю

Очікується, що укладання цієї Угоди забезпечить умови безперебійного функціонування режиму вільної торгівлі між Україною та Сполученим Королівством на рівні, який на сьогодні встановлений режимом поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Угода має сприяти збільшенню обсягів торгівлі, насамперед за рахунок торгівлі товарами в рамках безмитних тарифних квот.

"Відповідно до позиції ЄС, передбачений обсяг безмитних тарифних квот Сполучного Королівства буде надаватись додатково до безмитних тарифних квот в рамках Угоди про асоціацію, розмір яких, незважаючи на вихід Сполученого Королівства з ЄС, не буде зменшено", – йдеться у пояснювальній записці.

Згідно з текстом Угоди, Сторони скасовують усі ввізні мита на продукцію походженням з іншої Сторони, за винятком певних груп товарів. Жодна Сторона не може збільшити існуюче мито або схвалити справляння будь-якого нового мита на товар, що походить з іншої Сторони. Сторони не повинні запроваджувати або зберігати в силі будь-які мита, податки або будь-які інші заходи еквівалентної дії, що накладаються на вивезення товарів або запроваджується у зв’язку з вивезенням товарів на іншу територію.

Також Сторони не можуть чинити перешкоди для експорту та імпорту товарів.