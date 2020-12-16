Білоруській опозиції вручили премію Сахарова за свободу думки

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська та інші опозиціонери сьогодні на церемонії у Брюсселі отримали премію від Європейського парламенту імені Андрія Сахарова 2020 року за свободу думки.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Тихановська отримала премію з рук президента Європарламенту Давіда Сассолі від імені Координаційної ради - органу, створеного опозицією в Білорусі для сприяння передачі влади в країні після президентських виборів в серпні, які, за словами опозиції, були сфальсифіковані.

"Навколо нас вибудувана невидима стіна страху. Але цьогоріч, об’єднавшись, ми віримо, що цю стіну страху можна знести, цеглинка за цеглинкою. Мрія про краще Білорусі підтримує нас. Без вільної Білорусі Європа не буде по-справжньому вільною. Хай живе Європа, хай живе Білорусь!", – сказала Тихановська європейським законодавцям у своїй вдячній промові.

Сасоллі тим часом представникам білоруської опозиції сказав: "Ваша боротьба – це наша боротьба".

Крім Світлани Тихановської, нагорода дісталася члену Координаційної ради письменниці і лауреатці Нобелівської премії Світлані Алексієвич, Марії Колесниковій, Ользі Ковальковій, Вероніці Цепкало і Сергію Дилевському, а також кільком іншим громадським і політичним діячам – опозиційному блогеру Сергієві Тихановському, Олесю Беляцькому, представнику правозахисної організації "Весна", політв’язню Миколі Статкевичу і засновнику телеграм-каналу "Nexta" Степану Путилі.

Нагадаємо, що білоруські опозиціонерки Світлана Тихановська, Марія Колесникова і Вероніка Цепкало у вересні були номіновані на премію ім. Сахарова - відзнаку в галузі прав людини Європарламенту.

Світлана Тихановська - головна опонентка Лукашенка на виборах, лідерка протестного руху, була змушена виїхати в Литву, де перебуває і зараз.

Марія Колесникова - член президії Координаційної ради з трансферу влади, яку білоруські силовики невдало спробували видворити в Україну разом з її однодумцями Іваном Кравцовим та Антоном Родненковим. Щоб лишитися в Білорусі, жінка порвала паспорт. Після цього вона була затримана.

Вероніка Цепкало - дружина Валерія Цепкала, який мав намір балотуватися в президенти, проте ЦВК відмовила йому в реєстрації. Зараз подружжя Цепкалів перебуває в Україні.

Премія Сахарова щорічно призначається людям, які зробили винятковий внесок у боротьбу за права людини по всьому світу. Названа на честь академіка Андрія Сахарова, творця радянської водневої бомби. Після її створення науковець підвищував обізнаність людства про небезпеку перегонів за ядерну зброю. Завдяки його діяльності було підписано угоду про заборону ядерних випробувань 1963 року. Сахаров також боровся за звільнення засуджених радянських дисидентів.

У 2018 році премію "За свободу думки" ім. Андрія Сахарова отримав український режисер, нині вже колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов.