Від ранку у Мінську та інших містах тривають традиційні вже недільні мітинги.

Сьогодні, 13 грудня у Білорусі відбуваються традиційні вже недільні мітинги – стихійно утворюються колони протестуючих.

Про це пише news.tut.by.

Люди збираються на вулицях Мінська та в інших населених пунктах: Могильові, Новополоцьку, Гродно, Ждановичах і Смолевичах.

З різних районів білоруської столиці надходять повідомлення про розгони – силовики масово затримують людей. Вранці в місті були помічені навіть водомети.

Як інформує правозахисний центр “Вясна”, станом на 14:02 за київським часом вже затримано 39 людини.

Оновлення 17:15. Правозахисники повідомляють про збільшення кількості затриманих до 139 осіб. Затримують людей у Мінську, Бресті, Боровлянах, Бресті та Смолевичах.

Як інформує news.tut.by, у Мінську, зокрема, затримали кореспондента "Белсату" Станіслава Івашкевича. Він встиг повідомити, що знаходиться в Московському відділі міліції.

У Могилеві жителі міста зробили фото на підтримку моделі і міс Білорусі-2008 Ольги Хіжинкової, яка зараз відбуває адміністративний арешт у Мінську.

Вчителька та письменниця Анна Северинець повідомила, що у Смолевичах сьогодні міліція затримала цілий одинадцятий клас гімназії, де вона раніше працювала.

Також стало відомо, що на свободу вийшов священник В'ячеслав Барок після 10 діб арешту.

Нагадаємо, більше ста діючих і колишніх силовиків і військових Білорусі підписали відкритого листа, в якому закликали провести нові вибори "як єдиний спосіб розв'язання кризи, об'єднання суспільства, відновлення в країні верховенства права та законності".

У Білорусі з дня виборів президента, 9 серпня, тривають масові акції протесту проти фальсифікацій та режиму Лукашенка, під час яких силовики застосовують проти мітингувальників силу та спецзасоби.

Тим часом Олександр Лукашенко відмовляється передавати владу і провів таємну інавгурацію.

У вересні лідерка опозиції Світлана Тихановська прокоментувала інавгурацію Лукашенка і оголосила себе "єдиним лідером, який обраний білоруським народом". Вона зазначила, що накази Лукашенка силовим структурам більше нелегітимні і не підлягають виконанню. Раніше вона також пообіцяла амністію за захоплення Лукашенка.