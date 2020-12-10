Український "БТА Банк" купить білоруський бізнесмен Воробей

Це вже не перший його актив в Україні.

Стало відомо ім'я громадянина Білорусі, якому Антимонопольний комітет України видав дозвіл на покупку контрольного пакету акцій "БТА Банку". Це - бізнесмен Микола Воробей.

Відповідне рішення АМКУ опубліковано на сайті відомства.

Як повідомило видання TUT.by, Вороб'ю у Білорусі належить Абсолютбанк, нафтотрейдер "Інтерсервіс", експедиторська компанія "БелКазТранс", об'єкти нерухомості, третина компанії "Бреміно Груп", мисливське господарство "Красний Бор".

"БТА Банк" - це вже не перший актив Вороб'я в Україні. На початку 2019 року його нафтобітумних завод придбав контрольний пакет в українському нафтопродуктопроводі "ПрикарпатЗахідтранс".

Нагадаємо, 23 листопада Антимонопольний комітет надав дозвіл громадянину Білорусі на придбання понад 50% акцій АТ "БТА Банк". Ім'я покупця в АМКУ не назвали.

Український "БТА Банк" заснований в 1992 році. Його головними акціонерами були Нуржан Субханбердін і Кенес Ракішев (співвласники казахстанського БТА Банку), а також Андрій Левківський (9,9996% акцій). Однойменний БТА Банк також працює в Білорусі.

У 2009 рооці третій за розмірами активів в Казахстані "БТА Банк" через кризу був націоналізований. Влітку 2010 року банк завершив процес першої реструктуризації багатомільярдних боргів, в результаті чого загальний борг банку скоротився до $ 4,4 млрд з $ 12,2 млрд. У січні 2012 року "БТА Банк" оголосив дефолт по облигаціям на $2 млрд.