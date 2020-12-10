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Білорусам заборонили виїжджати з країни через наземні кордони

Такі заходи пояснили боротьбою з поширенням ковіду.

Білорусам заборонили виїжджати з країни через наземні кордони
Фото: РБК-Украина

Жителям Білорусі з 20 грудня заборонили виїзд з країни через наземні кордони.

Про це повідомляє правовий інтернет-портал Білорусі.

Постанова ради міністрів наказує тимчасово призупинити перетин державного кордону на виїзд громадянами Білорусі, а також іноземцями, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання на території країни.

Обмеження діятимуть на наземних кордонах - автодорожніх прикордонних пунктах, залізничних вокзалах і в річкових портах.

Виїзд за кордон дозволяється в екстрених випадках, а також окремим категоріям громадян. Заборона не поширюється на дипломатів, офіційні делегації, водіїв міжнародних автомобільних перевезень, екіпажі повітряних і морських суден, поїзні бригади, тих, хто їде у відрядження, та деякі інші категорії.

Білорусам буде дозволено виїхати після повідомлення про важку хворобу або про смерть члена родини або близького родича, а також тим, хто виїжджає за медикаментами.

Іноземцям, які прибувають до Білорусі, потрібно буде мати при собі довідку, яка підтверджує негативний результат тесту на COVID-19.

Нагадаємо, з 1 листопада Білорусь заборонила в'їзд на свою територію іноземцям та особам без громадянства для запобігання поширенню коронавірусу. Обмеження не розповсюджуються на тих, хто прибуває в міжнародний аеропорт у Мінську, а також дипломатів та низку інших категорій осіб. Усі, кого пустять у Білорусь, протягом 10 календарних днів повинні знаходитися в самоізоляції.

29 жовтня Держприкордонкомітет Білорусі повідомляв, що "у зв'язку з наявною епідемічною обстановкою в суміжних країнах Білорусь тимчасово обмежує в'їзд на свою територію через наземні пункти пропуску окремих категорій фізичних осіб з Латвії, Литви, Польщі та України".

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