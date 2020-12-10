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Техас та ще 17 штатів просять Верховний суд США скасувати результати виборів

У вівторок штат Техас звернувся до Верховного суду США з проханням про анулювання результатів голосування в чотирьох інших штатах. 

Техас та ще 17 штатів просять Верховний суд США скасувати результати виборів
Верховний суд Сша
Фото: psmag.com

Сімнадцять штатів США доєдналися до заяви Техасу до Верховного суду США щодо скасування результатів президентських виборів.

Про це пише Reuters.

У вівторок штат Техас звернувся до Верховного суду США з проханням про анулювання результатів голосування в чотирьох інших штатах. Такий крок мав допомогти президенту Дональду Трампу уникнути поразки на виборах обраному президенту Джо Байдену.

Офіційні особи з чотирьох штатів - Джорджії, Мічигану, Пенсільванії і Вісконсіна - назвали судовий процес безрозсудною атакою на демократію Юристи скептично оцінюють перспективи цього позову на успіх. 

Пол Сміт, професор і експерт з виборчого права юридичної школи Джорджтаунського університету, сказав, що у Техасу немає законних підстав для позову.

“Штат Техас не має права скаржитися на те, як інші штати підраховують голоси і як вони збираються віддати свої голоси вибірників”, - сказав Сміт.

Цей позов є останній із серії судових позовів, поданих президентом-республіканцем і його прихильниками, що мають намір дозволити Трампу уникнути  поразки від демократа Байдена на виборах, які відбулися 3 листопада. Ці зусилля поки не увінчалися успіхом.

Нагадаємо, що остаточні результати виборів стануть відомі в грудні, після голосування колегії виборників. Переможе той кандидат, який набере щонайменше 270 з 538 голосів виборників.

Трамп іще перед виборами заявляв, що збирається оскаржувати результати виборів у Верховному суді. Дональд Трамп наполягав на тому, що новий суддя Верховного суду замість померлої Рут Гінзбург має бути призначений до початку виборів президента. Висунута Трампом кандидатка Емі Коні Барретт була затверджена на цій посаді 27 жовтня. 

Демократи в Сенаті заявляли, що будуть блокувати таке призначення, проте голова судового комітету Сенату США Ліндсі Грем заявив, що Республіканська партія уже має голоси за нового суддю Верховного суду.

Таким чином шість з дев'яти членів Верховного суду завдячують своїм призначенням Республіканській партії. 

Рішення Верховного суду може впливати на результати виборів - у 2000 році суддя Гінзбург дозволила перерахувати голоси у Флориді, після чого переміг Джордж Буш-молодший.

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