Турецкий марш в Азербайджане и «помидорная война» России

Тем временем российские власти через свой «Роспотребнадзор» в день проведения парада огласили о запрете ввоза азербайджанских томатов на территорию РФ. По факту мы видим начало торговой войны, на сей раз «помидорной».

10 декабря в столице Азербайджана, Баку, состоялся «парад победителей» – по улицам столицы промаршировало более 3 тыс. военнослужащих, 150 единиц боевой техники. Шли не только азербайджанские, но и турецкие военные. Сам праздничный марш по случаю окончания отечественной войны, случившейся месяцами ранее в Нагорном Карабахе , посетил президент Турецкой Республики Рэджеп Эрдоган с делегацией высокопоставленных турецких чиновников. И это – проблема для России, влиянию которой на Кавказе турки нанесли и будут продолжать наносить значимый ущерб.

Многие украинские аналитики, описывая итоги азербайджано-армянской войны в Нагорном Карабахе (НКА), убеждали нас в том, что в этом противостоянии выиграла Россия, которая, направив своих «миротворцев» в регион, получила полный политический контроль над нынешней властью в Армении, а также возможные военные преимущества, позволяющие при удобном случае нанести удар по Азербайджану. На первый взгляд казалось, что безопасность оставшихся у армян территорий НКА, безопасный путь по ранее отвоёванному азербайджанцами Лачинскому коридору в важный для Баку анклав Нахичевань теперь зависит исключительно от российского Минобороны, ФСБ и конкретно Кремля. Однако все карты спутала Турция.

Турецкое политическое и военное руководство добилось не только подписания меморандума с Россией об открытии совместного мониторингового центра за ситуацией в Нагорном Карабахе, оно также ведёт сейчас с Москвой переговоры о начале работы независимого от РФ наблюдательного пункта на…, а здесь нюанс: или на территории Азербайджана, или на спорной территории Нагорного Карабаха, чего не хочет допустить российская сторона.

Фото: EPA/UPG Президент Азербайджана Ильхам Алиев c cупругой Мехрибан Алиевой во время визита в Физулинский и Джебраильский районы Нагорного Карабаха, перешедшим под контроль Баку по итогам конфликта с Арменией, 16 ноября 2020 г.

Иными словами, турки, отказав в доверии России и намереваясь, вероятнее всего, в перспективе добиться полного перехода НКА к Азербайджану, не просто отслеживают действия российских «миротворцев», но и пытаются им что-то противопоставить в случае военного столкновения, как по мне неизбежного. Не стоит забывать, что после войны у Карабаха прежнего статуса автономии по факту уже и нет.

Нынешний же марш турецких и азербайджанских военнослужащих площадью «Азадлыг» в Баку, выставленная турецкая военная техника, помогшая азербайджанским войскам возвратить контроль над частью земель Нагорного Карабаха, само участие высшего политического руководства Турецкой Республике на этом параде символизируют начало активного противостояния по линии РФ – Турция в ближайшей перспективе. Более того, речь даже идёт о потере влияния Москвы не только на пространстве от Армении до Азербайджана, но и в регионе Кавказа, в перспективе даже значимых для России его северных частей. И недаром марш Баку называют «парадом победителей», прозрачно намекая российской стороне, что та проиграла.

Проиграла или нет, время покажет, однако то, что Россию будут ослаблять на южном направлении – это уже очевидно.

В нынешних проблемах, конечно же, виновата сама Москва. В конце 1980-х отдельные силы, находящиеся в российской столице, очень хотели снять Горбачева и убрать касту коммунистов, захватив власть. Для этого искусственно разжигали конфликты в национальных республиках, по этой причине было воссоздано противостояние в Нагорном Карабахе.

Фото: EPA/UPG Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписывают документы во время видеоконференции, 9 ноября 2020 года.

Именно Кремль в советские годы занимался неправильным разделением территорий то пытаясь сойтись, то противостоять Турции, именно Россия предала азербайджанских коммунистов, которые до последнего были верны советской власти, она же меняла глав на тот момент Азербайджанской РСР в угоду будущей войны в Карабахе. Именно действия российской стороны привели к тому, что азербайджанские коммунисты и их наследники после распада Советского Союза стали перемещать Азербайджан в орбиту Турции, провозглашая формулу: «две нации, один народ». И да, точно Москва, пытаясь воссоздать интегральную для начала экономическую модель в отношении бывших союзных государств, закрывала глаза на военное, политическое и финансовое сближение Анкары и Баку. Результат – сегодняшнее ослабление влияния РФ и в Азербайджане (который уже союзник противника), и в Армении (которая ставит под сомнение возможности российского защитника), и даже на Кавказе.

В Украине мало специалистов, которые понимают, что такое Кавказ. Это множество, в том числе тюркских территорий. И ныне, после первой (и, наверное, не последней) победы Азербайджана в войне за Нагорный Карабах, многие тюркоязычные страны задумаются о сближении с Турцией, о выходе из-под влияния РФ. Более того, об этом могут задуматься и отдельные регионы, не имеющие независимого статуса. Часть из них входит в состав РФ. Всё это – пространство от Каспийского до Чёрного моря.

Фото: EPA/UPG Миротворческие силы РФ в Карабахе

Северокавказские тюрки – это карачаевцы и балкарцы, кумыки, ногайцы, в Южном Дагестане живёт много азербайджанцев, являющиеся там коренным народом. Этот список можно продолжить. Проблема для России в том, что в перспективе, если Турция будет усиливаться в регионе, то протестные движения могут перекинуться на южные территории самой РФ. Москва-то держит все эти местные элиты за счёт коррупции. Конец СССР засвидетельствовал: коррупция – фактор, которые разъедает; она не даёт гарантий для власти.

Москва, конечно же, может противостоять Турции, пользуясь здесь напряжением отношений, которые сложились между Анкарой и некоторыми западными столицами. Однако и к самой России после оккупации украинских территорий у Запада сейчас негативное отношение. Посему европейцы и американцы будут себя вести с точки зрения кавказского конфликта точно так, как они себя ведут в отношении ближневосточных стран, где тоже местами друг другу противостоят Россия и Турция.

Фото: dagpravda.ru

Как же российские власти реагируют? Они, как обычно, начинают бессмысленные торговые войны. 10 декабря, в день «парада победителей» в Баку, регулятор «Роспотребнадзор» запретил ввоз азербайджанских томатов и яблок. Всё это показывает более слабость, чем уверенность в собственных силах. К тому же Азербайджан – это не Беларусь, которая зависит от поставок из РФ, и не Украина и Молдова, которые пытаются как-то соскочить с этой зависимости. У Баку есть возможность возместить торговые издержки. И имя этой опции – Турция, которая начнёт масштабное строительство в Нагорном Карабахе. А томаты, которые являются главным импортным продовольственным продуктом в России, азербайджанские власти куда-то, да продадут.

Кстати, знаете, что самое курьёзное в этой ситуации? То, что последний раз Москва вела «помидорную войну» против Турции. Это произошло в 2016 году после того, как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик в небе над Сирией. Чем завершилось то противостояние? Российские туристы поменяли принцип на турецкие курорты. Что же будет сейчас, когда в предновогоднее время цены на томаты и томатную продукцию в России взлетят в среднем (как говорят российские же издания) на 20%? Это – риторический вопрос.

Нужно, вероятно, сказать, что «Роспотребнадзор» запретил поставку помидоров и из отдельных армянских регионов. Но это уже – история о давлении на Пашиняна и его окружение.

Главное в этой истории – то, что Россия пока мало что может противопоставить усилению Турции в кавказском регионе. Более того, это усиление способно привести к значительным проблемам внутри самой РФ. И не стоит забывать, что кавказские войны всегда были предтечей или следствием крымских для самой Москвы. Думаю, в Кремле об этом помнят. В любом случае противостояние неизбежно.