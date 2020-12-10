У Фінляндії сталася аварія на АЕС

На атомній електростанції у Фінляндії сталася аварійна ситуація, в результаті чого відключився другий енергоблок.
Про це повідомляє Центр радіаційної і ядерної безпеки країни (STUK).
Зазначається, що 10 грудня приблизно о 13:00 було отримано інформацію про серйозну аварійну ситуацію на другому блоці АЕС Олкілуото. Вона призвела до аварійної зупинки.
Уточнюється, що радіаційна обстановка нормальна, викидів у навколишнє середовище не сталося.
Як уточнює видання Yle, відомо, що системи вимірювання радіації зафіксували підвищений рівень всередині об'єкта.
Власник станції - компанія Teollisuuden Voima - зазначає, що розслідує інцидент.
"Схоже, що йдеться про поломку фільтра в системі очищення води реактора. Можливо, що радіоактивні речовини могли опинитися в блоці в результаті витоку, однак остаточних висновків робити наразі не можна", - повідомили в компанії.
Небезпеки для співробітників АЕС також не було, оскільки інцидент стався в закритому блоці.