У Франції на €135 мільйонів оштрафували Google та Amazon

Компанії оштрафовані за "розміщення рекламних файлів cookie на комп’ютерах користувачів без отримання попередньої на те згоди і без надання достатньої інформації".

Французький орган охорони даних CNIL оштрафував на 135 млн євро два підрозділи компанії Google і Amazon Europe Core.

Про це повідомляє AFP.

За інформацією CNIL, компанії оштрафовані за "розміщення рекламних файлів cookie на комп’ютерах користувачів без отримання попередньої на те згоди і без надання достатньої інформації".

Таким чином, Google LLC отримав штраф у 60 мільйонів євро, Google Ireland Limited – у 40 млн євро, а Amazon Europe Core - у 35 млн євро.

В CNIL зазначили, що коли користувач відвідував сайт google.fr, кілька файлів cookie, які використовуються в рекламних цілях, автоматично розміщувались у його комп’ютері без будь-яких дій з боку користувача. Подібний процес також спостерігався при відвідуванні amazon.fr.

Нагадаємо, у липні 2019 Федеральна торгова комісія США (FTC) оштрафувала Facebook на $ 5 млрд через скандал з компанією Cambridge Analytica, яка незаконно зібрала дані 87 млн користувачів соцмережі. FTC дійшла висновку, що Facebook порушила закон, не захистивши дані від третіх осіб; використовуючи телефонні номери користувачів для розсилання реклами; використовуючи технології розпізнавання осіб без згоди самих користувачів.

У березні 2019 Європейська комісія оштрафувала компанію Google, що входить у холдинг Alphabet, на 1,49 млрд євро за порушення правил конкуренції під час складання рекламних контрактів.