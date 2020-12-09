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У Франції затримали ще п’ятьох вихідців із Чечні у справі про вбивство вчителя під Парижем

Їх підозрюють у телефонних контактах з нападником.

У Франції затримали ще п’ятьох вихідців із Чечні у справі про вбивство вчителя під Парижем
Фото: EPA/UPG

Ще п'ятеро осіб були затримані у Франції у зв'язку з вбивством вчителя ліцею під Парижем. П'ятьох молодих людей родом з Чечні у віці від 18 до 21 року підозрюють в тому, що вони підтримували телефонний контакт з нападником, передає DW.

Відповідно до законодавства, підозрювані можуть перебувати під вартою до 96 годин.

Загалом, фігурантами розслідування в зв'язку з убивством є вже 14 осіб. Серед них є і неповнолітні.

47-річний Самюель Паті працював вчителем історії та географії в коледжі в передмісті Парижа Конфлан-Сент-Онорін. На уроці, присвяченому свободі слова, він показував учням карикатури на пророка Мухаммеда, опубліковані в журналі Charlie Hebdo. 16 жовтня на Паті з криками "Аллаху акбар!" напав озброєний кухонним ножем молодий виходець із Чечні і обезголовив викладача.

Нападника застрелила поліція. Ним виявився 18-річний чеченець Абдуллах А., який народився в Москві й за даними російського посольства в Парижі, разом з родиною виїхав з Росії в 2008 році та отримав у Франції політичний притулок. Його поховали в Чечні на початку грудня.

Президент Франції Емануель Макрон назвав убивство вчителя у передмісті Парижа терактом. Його розслідування веде Національна антитерористична прокуратура Франції.

Також після нападу було відкрито понад 80 розслідувань за фактом розпалювання ненависті в інтернеті. Поліція провела рейди і обшуки вдома у десятків підозрюваних радикальних ісламістів.

Демонстрації в містах Франції в пам'ять про вбитого викладача зібрали тисячі учасників. Паті був посмертно нагороджений орденом Почесного легіону.

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