Макрон назвав убивство вчителя у передмісті Парижа терактом, затримано дев’ятьох підозрюваних

Убивці було 18 років, він народився у Москві.

Французька поліція взяла під варту дев’ятьох осіб, яких підозрюють у причетності до вбивства вчителя історії в передмісті Парижа. Про це у суботу пише Le Monde.

Серед п'яти затриманих у суботу: двоє - батьки однієї зі студенток коледжу, троє - з оточення убивці, але не пов'язані з ним родинними зв’язками.

Раніше затримали чотирьох членів сім’ї підозрюваного у вбивстві.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав цей інцидент терактом та "атакою на наші цінності", передає BFM TV.

"Один з наших співгромадян був убитий сьогодні, тому що навчав старшокласників свободи слова, свободи вірити або не вірити. Наш співвітчизник піддався боязливому нападу, став жертвою ісламістської атаки", - сказав Макрон.

Нагадаємо, 16 жовтня у житловому передмісті Парижа хлопець кухонним ножем відтяв голову вчителя історії, який демонстрував учням карикатури на пророка Мухаммеда. Після вбивства він спробував сховатися. Поліцейські застрелили його під час переслідування.

За даними джерела BFMTV, підозрюваному в нападі було 18 років, він народився в Москві. Свідки розповіли, що перед нападом терорист нібито прокричав "Аллах акбар".

Розслідуванням злочину зайнялася антитерористична прокуратура.