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Саркозі звинуватили в участі у злочинній групі, причетній до "лівійських грошей"

Йдеться про незаконне фінансування виборчої кампанії 2007 року.

Саркозі звинуватили в участі у злочинній групі, причетній до "лівійських грошей"
Ніколя Саркозі
Фото: EPA/UPG

Французька прокуратура офіційно висунула нове звинувачення колишньому президенту країни Ніколя Саркозі. Його підозрюють в участі у злочинній групі в рамках розслідування справи про отримання "лівійських грошей" під час президентської виборчої кампанії 2007 року. Про це пише Le Monde.

Колишньому главі держави вперше закидають вчинення такого серйозного злочину. Раніше Національна фінансова прокуратура вже звинуватила Саркозі в корупції, "приховуванні привласнених державних коштів" (отриманих з Лівії) і незаконному фінансуванні виборчої кампанії.

В кінці минулого тижня і на початку цього Саркозі протягом чотирьох днів ходив на допити, після чого прокуратура прийняла рішення висунути нове звинувачення.

Сам Саркозі продовжує говорити про свою невинність і називає кримінальне переслідування результатом "змови". 

У справі також проходять колишній міністр бюджету і міністр праці Ерік Верт, ексглава адміністрації президента Саркозі і ексміністр внутрішніх справ Клод Геан, а також Олександр Джухрі, алжирсько-габонського-французький політик і фінансовий посередник. 

Експрезидент, а також інші фігуранти цієї справи подали касаційні скарги на рішення пред'явити їм звинувачення про участь в злочинній групі.

Про "справу щодо лівійського фінансування" вперше написав відомий французький сайт Mediapart в 2012 році. На сайті були опубліковані відомості про те, що в 2006-2007 Муамар Каддафі "взяв зобов'язання" профінансувати передвиборчу кампанію Ніколя Саркозі на 50 мільйонів євро. Пізніше у французьких ЗМІ з'явилися інші докази "лівійських грошей". 

Правоохоронні органи почали розслідування, в березні минулого року експрезидента взяли під судовий контроль, який передбачав обмеження на пересування та зобов’язання відзначатись у поліції раз на тиждень.

Нагадаємо, у 2018 році НАБУ почало перевірку фінансування Каддафі президентської кампанії Юлії Тимошенко. За даними ЗМІ, лівійський диктатор витратив на це у 2010 році 4 млн доларів.

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