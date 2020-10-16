The Guardian: ФСБ отруїла Навального, щоб змусити його поїхати з Росії

Західні спецслужби важають, що отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального організувала ФСБ Росії, щоб змусити його поїхати з країни.

Про це пише The Guardian з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, до отруєння причетний відділ ФСБ, який відповідає за боротьбу з тероризмом, екстремізмом і внутрішніми політичними загрозами.

Раніше в Євросоюзі також зазначали, що під час поїздки Навального по Сибіру ФСБ за ним стежила. Висновки спецслужб Великобританії, Німеччини та Франції побічно підтверджують санкції, запроваджені проти голови ФСБ РФ Олександра Бортнікова.

The Guardian пише, що завдання спецслужб полягало у "недвозначному попередженні" Навального з метою змусити його поїхати з Росії.

Нагадаємо, 15 жовтня ЄС офіційно опублікував список осіб, на які наклав санкції через отруєння Навального. Серед них - директор ФСБ РФ. До санкцій ЄС приєдналася також Британія. Раніше Європарламент також закликав зупинити "Північний Потік-2". "Політичні вбивства і отруєння в Росії є системними інструментами режиму, навмисно націленими на опозицію", - йшлося в резолюції ЄС.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може приєднатися до санкцій, але, перед тим як прийняти таке рішення, він хотів би ознайомитися з деталями від німецької сторони.

Наприкінці серпня США попередили Росію про жорсткі санкції, якщо доведуть причетність влади до отруєння опозиціонера.

20 серпня Навальний з літака потрапив до реанімації в Омську з попереднім діагнозом - токсичне отруєння. Навальний не опритомнів і впав у кому. Два дні РФ не давала дозволу на його переведення за кордон на лікування, а 22 серпня він всеж був транспортований до Німеччини. Перед цим російські лікарі назвали "основний робочий діагноз" Навального і заявили, що отруєння не було.

Експерти спецлабораторії збройних сил Німеччини на прохання берлінської клініки "Шаріте" провели токсикологічний аналіз і виявили, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною групи "Новачок". Пізніше до аналогічних висновків незалежно один від одного прийшли лабораторії в Швеції і Франції. Москва заперечує всі звинувачення.

Організація з заборони хімічної зброї підтвердила отруєння Навального речовиною класу "Новічок".