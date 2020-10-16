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Саудівська Аравія натякнула на припинення блокади Катару

Глава МЗС Саудівської Аравії заявив, що шлях до цього рішення - у відносно недалекому майбутньому.

Саудівська Аравія натякнула на припинення блокади Катару
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Принц Фейсал бен Фархан за підсумками зустрічі у Вашингтоні з державним секретарем США Майком Помпео заявив, що може відбутися прогрес у врегулюванні трирічного розриву відносин з Катаром.

Про це повідомляє Aljazeera.

"Ми продовжуємо бути готовими до взаємодії з нашими братами з Катару, і ми сподіваємось, що вони так само віддані цій взаємодії... Але нам дійсно потрібно розв'язати законні проблеми безпеки "квартету", і я думаю, що шлях до цього рішення "у відносно недалекому майбутньому", - сказав глава МЗС Саудівської Аравії.

У 2017 році Саудівська Аравія разом з Бахрейном та Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ) та Єгиптом розірвали дипломатичні та торгові зв'язки з Дохою та ввели морську, сухопутну та повітряну блокаду.

Чотири країни звинуватили Катар у підтримці "тероризму" та втручанні у їх внутрішні справи. Також Доху звинуватили у надто близькій співпраці з регіональним конкурентом Іраном. Катар рішуче заперечив ці претензії. Адміністрація Трампа наполягає на припиненні блокади та прокладає шлях до єдиної затоки проти Ірану.

Кілька минулих спроб припинити суперечку зазнали невдачі, оскільки Катар відхилив вимоги блокуючих країн, які включають закриття медіамережі "Аль-Джазіра", розрізання зв'язків з ісламістськими угрупованнями, обмеження зв'язків з Іраном та виселення турецьких військ, дислокованих в країні.

Катарський емір шейх Тамім бен Хамад Аль Тані заявив, що його країна готова до діалогу для врегулювання дипломатичної кризи, але наголосив, що будь-яке вирішення кризи повинно поважати суверенітет його країни.

Нагадаємо, 5 червня 2017 вісім держави - Бахрейн, Єгипет, Маврикій, Мавританія, Мальдівські острови, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія і Ємен - розірвали дипломатичні відносини з Дохою. Причиною цього кроку вони назвали підтримку Катаром терористичних угруповань.

Видання Financial Times повідомило, що це могло бути спровоковано виплатою Катаром мільярда доларів пов'язаним з терористами угрупованням як викуп за захоплених в заручники членів королівської сім'ї і військовослужбовців країни.

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