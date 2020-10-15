Великобританія також запровадила санкції через отруєння Навального

В МЗС Британії заявили, що санкції - це чіткий сигнал про те, що застосування хімічної зброї тягне за собою наслідки і становить загрозу для міжнародної системи

Великобританія вводить санкції та заморожує рахунки відповідальних за отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Британії.

"Великобританія вводить санкції відносно шести осіб і однієї організації, які несуть відповідальність за отруєння Олексія Навального речовиною типу "Новачок", - йдеться в повідомленні.

До санкційного списку увійшли:

директор ФСБ Александр Бортніков

перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко

начальник управління президента РФ з внутрішньої політики Андрій Ярин

заступники міністра оборони РФ Олексій Криворучко і Павло Попов

уповноважений представник президента Росії в Сибірському федеральному окрузі Сергій Міняйло.

В МЗС Британії заявили, що санкції - це чіткий сигнал про те, що застосування хімічної зброї тягне за собою наслідки і становить загрозу для міжнародної системи, заснованої на дотриманні правил і покликаної забезпечувати безпеку для всіх.

"Разом з нашими міжнародними партнерами ми притягуємо до відповідальності винних у злочинному отруєнні Алексєя Навального. Будь-яке застосування хімічної зброї Російською державою порушує міжнародне право. Ми сповнені рішучості притягнути винних до відповідальності", - сказав міністр заокдонних справ Домінік Рааб.

Нагадаємо, сьогодні ЄС офіційно опублікував список осіб, на які наклав санкції через отруєння Навального. Серед них - директор ФСБ.