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МЗС України відкидає звинувачення Білорусі у "недружніх діях"

"Наша держава традиційно відкрита та дружня до громадян Білорусі". 

МЗС України відкидає звинувачення Білорусі у "недружніх діях"
Фото: Макс Требухов

Україна відкидає звинувачення Білорусі у "недружніх діях", які були озвучені українському послу в Мінську.

У заяві спікерки МЗС України Катерини Зеленко зазначається, що наша держава завжди буде вітати людей, які хочуть реалізувати себе в Україні, пише "Інтерфакс-Україна".

"Наша держава традиційно відкрита та дружня до громадян Білорусі. Ще до початку кризи в Білорусі рух між нашими країнами був максимально вільним, а міжлюдські та бізнес-контакти міцнішали", - зазначила Зеленко.

Речниція МЗС також зауважила, що Україна є демократичною європейською державою, відданою європейським цінностям, зокрема і захисту прав і свобод людини.

Нагадаємо, що 4 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ про залучення ІТ-фахівців із Білорусі. Термін тимчасового перебування в Україні для них продовжено до 180 днів на рік.

У відповідь на це білоруське МЗС викликало посла України та вручило йому ноту із "занепокоєнням".

Мінськ вважає, що указ українського президента порушує загальноприйняті правові норми. Документ назвали недружнім і дискримінаційним.

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