8 країн підписали угоду з NASA про освоєння Місяця

Аерокосмічне агентство США NASA підписало угоду Artemis Accords з агентствами країн-партнерів про спільне освоєння Місяця і реалізацію інших космічних програм.

Про це повідомила пресслужба NASA.

"Артеміда стане найширшою та найрізноманітнішою міжнародною програмою в історії вивчення людиною космосу, а угоди Артеміди - це механізм, який створить цю особливу глобальну коаліцію... Сьогодні підписавши контракт, ми об’єднуємось з нашими партнерами для дослідження Місяця і встановлюємо життєво важливі принципи, які створять безпечне, мирне та квітуче майбутнє в космосі для насолоди всього людства, - сказав адміністратор НАСА Джим Бріденстайн.

Угоду підписали Австралія, Канада, Японія, Люксембург, Італія, Великобританія, Об'єднані Арабські Емірати і США.

Мета програми Artemis - висадка двох астронавтів біля південного полюса Місяця у 2024 році і забезпечення сталої присутності людей на супутнику до кінця десятиліття. Цього NASA розраховує досягти за допомогою міжнародних партнерів, а також за сприяння приватних компаній.

Нагадаємо, у травні NASA представило міжнародні правила освоєння Місяця.