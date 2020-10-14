Генасамблея ООН переобрала Україну до складу Ради з прав людини

Генеральна Асамблея ООН переобрала Україну до складу Ради ООН з прав людини (РПЛ) з мандатом на 2021-2023 роки.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС України.

"Україна вважає, що сталий міжнародний мир і безпека не можуть бути досягнуті у відриві від забезпечення прав і свобод людини. Починаючи з 2010 року, за ініціативи України консенсусом схвалюються резолюції РПЛ під назвою "Роль превенції у розвитку та захисті прав людини", – йдеться у повідомленні.

У МЗС зазначили, що Україна виконуватимеме зобов’язання перед тими, хто страждає сьогодні від російської окупації на Кримському півострові та окремих районах Донецької і Луганської областей.

"На постійній основі порушуватимемо перед Радою проблематику російської агресії, привертатимемо увагу до злочинів і грубих порушень прав людини, які чинить РФ як держава-окупант, працюватимемо над більш активним залученням РПЛ, її спеціальних процедур, договірних органів у галузі прав людини для припинення порушень прав людини та полегшення долі незаконно ув’язнених Росією українських громадян", – додали у міністерстві закордонних справ України.

Водночас МЗС відзначає, що занепокоєні переобрання Росії до складу РПЛ.

"Не може не викликати занепокоєння продовження потрапляння до складу Ради, у тому числі у результаті останніх виборів, держав, які здійснюють свідому політику придушення прав власних громадян, а деякі проводять неоімперську агресивну політику проти сусідніх держав та репресії місцевого населення на окупованих територіях", – підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, що Рада ООН з прав людини була утворена 2005 року. До її складу входять 47 держав, які обираються членами Генасамблеї ООН шляхом прямого таємного голосування за географічним розподілом.

Україна вперше стала членом РПЛ у 2006 р. У 2008 нашу країну було переобрано до складу Ради на другий термін. У 2011 році Україна співпрацювала з РПЛ як спостерігач, у 2017 році державу знову обрали членом РПЛ.