Зеленський розповів деталі розмови з представниками британської розвідки

Під час зустрічі президента Володимира Зеленського з представниками Секретної служби розвідки Великої Британії, проведеної в рамках його візиту до Сполученого Королівства, обговорювалася проблема дезінформації та фейкових новин.

Про це йдеться у повідомленні на сайті голови держави.

За інформацією ОП, серед тем, які піднімалися під час зустрічі, була протидія дезінформації та фейковим новинам.

"Вони сказали, що у нас велика проблема з тим, що ЗМІ фінансуються не тільки українцями. Що в Україні, на жаль, багато з тих телеканалів, які ми з вами знаємо, фінансуються різними групами", - сказав Зеленський.

Президент також заперечив, що під час зустрічі піднімалися питання витоку інформації через оточення президента.

"Зі всього обсягу питань із нашої довгої двогодинної зустрічі більшість становила інформація про допомогу й захист нашого суверенітету й територіальної цілісності. Деталі я не можу розповсюджувати", – зазначив президент.

Він зазначив, що склад учасників цієї зустрічі був інший, ніж той, що був оприлюднений ЗМІ.

Зеленський також порадив українським ЗМІ "ретельніше перевіряти інформацію, яку вони публікують".

Раніше видання ZN.ua із посиланням на власні джерела повідомило, що президент Володимир Зеленський під час свого візиту до Лондона мав закриту зустріч із новим головою Секретної розвідувальної служби МЗС Великої Британії Ричардом Муром. На ній, серед іншого, йшлося і про оточення українського президента. У зустрічі, крім Зеленського, брав участь голова СБУ Іван Баканов, але були відсутні представники Офісу президента. За даними співрозмовників видання, "закритість зустрічі була продиктована саме обговоренням персон з оточення Володимира Зеленського: британці бачать, як "витікає" інформація з України".

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп доручив відкрити доступ до матеріалів, пов'язаних з імовірним втручанням Росії в американські вибори 2016 року.