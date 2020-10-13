(В)опрос дня

LB.ua проанализировал возможные. Исходя из того – данная ремарка важна – что известно на текущий момент. В вопросах и ответах.

Нет, это не будет иметь прямых юридических последствий (нет механизмов), но самые масштабные политические – да.

Стилистика: лучшие традиции президентской кампании 2019-го года – персональное обращение к избирателю на «ты», прямой диалог, отсылки к тому, как «мы вместе писали мою программу».

Во вторник Владимир Зеленский внезапно озвучил инициативу проведения «всеукраинского опроса» в день местных выборов, 25-го октября. Соответствующее видеообращение было обнародовано на его фейсбук-странице.

О чем речь вообще? Что за «опрос»?

Идея «всенародных опросов» не нова. Еще в начале сентября «Слуги» пытались законодательно обязать Центризбирком проводить разнообразные опросы в день выборов (по предложению органов госвласти). Но профильный комитет идею не поддержал – не хватило одного голоса, провести ее через «зал» нахрапом тоже не получилось. Таким образом, от правок в ст.17 закона о ЦИК нехотя пришлось отказаться. Почему нехотя?

Потому что если бы она прошла, проведение разнообразных опросов целиком и полностью легло бы на плечи ЦИК. То есть наши с вами – налогоплательщиков.

Так и что это будет 25-го, референдум?

Нет, не референдум. Полноценного закона о референдуме в Украине нет уже долгое время. В июне президентская его версия прошла первое чтение и «зависла».

А в чем разница?

Референдум имеет четкие юридические последствия. По идее, Верховная Рада обязана имплементировать (принять к исполнению) его результаты. Но лишь по идее, а на практике – говорит нам пример референдума 2000-го года – может этого и не делать, если не хочет. Кстати, к истории из 2000-го мы еще вернемся, она важна.

Ладно, а что обсуждать-то предлагается?

Президент сказал: будет пять вопросов, каждый из которых он озвучит по отдельности.

Логично, все сразу подумали про статус Донбасса и не на шутку всполошились.

«Зрада отменяется, – говорит источник LB.ua на Банковой – это будут вопросы социально-экономического характера. Например, легализация медицинского каннабиса. Или возвращение к десятилетнему школьному образованию (не шутка, нет, – С.К.)».

Пикантность ситуации в том, что окончательно список вопросов… еще не утвержден. Во всяком случае, не был, по состоянию на два часа дня вторника. «У нас есть своеобразный шорт-лист, из которого нужно выбрать. Выбирать будет лично Зеленский. Новый вопрос – новое видеообращение. В четверг по этому поводу запланировано большое совещание», – уточняет собеседник.

По словам его, а также ряда других источников, главе государства идея очень нравится и он ее активно продвигает. Значительные усилия к реализации прилагает его верный консильери Кирилл Тимошенко. С некоторыми депутатами фракции «СН» тоже советовались, но еще в самом начале и не очень подробно.

Фото: EPA/UPG

Зачем это нужно Зеленскому?

Ответов несколько, и они взаимодополняющие.

Для начала важно понимать: сценарий решено было реализовывать после ознакомления с результатами социологии, не обещающей партии «Слуга народа» на местных ничего хорошего. Так, за 12 дней до выборов на карте страны нет ни одного (!) областного центра, возглавить который мог бы «зеленый» кандидат. И даже по крупным городам («стотысячникам») – большие вопросы.

Партия «Слуга народа» – плоть от плоти политического ресурса Владимира Зеленского. Ее фиаско не может не отобразиться на его реноме.

И ситуация сегодня такова, что спасать нужно не «Слугу», но рейтинги лично Зеленского. Действовать желательно на опережение.

Отсюда и формула: Украина – парламентско-президентская республика, 25-го октября – исторические, с точки зрения децентрализации – местные выборы, и именно в этот день Президент ненавязчиво напоминает, кто здесь все-таки главный. Это он, глава государства, инициирует ключевые реформы, с ним связаны все успехи, он близок к людям, общается с ними без посредников, на «ты», взаимодействует ради будущего страны.

«Личность Зеленского должна ассоциироваться с позитивом. И мы этого добьемся. Точка», – прямо признает один из ближайших его соратников.

Кроме того, на Банковой надеются: люди откликнутся на призыв к диалогу, что позволит повысить явку. Особенно молодежи. Для «СН» по всей стране это критично важно.

Ок, понятно. А как все будет происходить?

Путем анкетирования возле избирательных участков. Подходите, берете анкету, ставите галочки, отдаете волонтерам. Все просто.

Фото: trs.kiev.ua

Более конкретные детали организационного процесса выяснить не удалось. Впрочем, если на момент анонса проекта, список вопросов не до конца утвержден, чего удивляться?

Депутаты «СН» аккуратно предполагают: возможно, к действу приобщат партийных активистов. Они же – потенциальные агитаторы. Не учитывая, впрочем, что оные куда нужнее в качестве наблюдателей, членов комиссий и т.д. Кадровый голод сказывается в СН не только когда речь о поиске кандидатов.

Запасной вариант – некая «частная структура». Источник финансирования непонятен. Не «ковидный» фонд – уже хорошо (шутка, если что).

И как дальше?

Анкеты соберут, посчитают (кто и как – тоже непонятно. Слишком много неизвестных покамест), Президент объявит результаты, а потом – пользуясь правом своей законодательной инициативы – подаст в Раду законопроекты, направленные на их реализацию (по тому же каннабису, школьной десятилетке и т.д. Если, конечно, эти вопросы окончательно выберут).

«Люди должны понять: их не только слушают, но и слышат. Выполняют их требования. Президент занимается этим лично», – комментирует один из уже цитировавшихся собеседников.

Но после вот тут-то может начаться самое интересное. Ведь для превращения законопроекта главы государства в закон необходимы депутатские голоса. В идеале – собственное большинство, которого у СН давно уже нет. А после 25-го октября ряды еще поредеют.

Фото: Макс Требухов

Непросто, знаете ли, ассоциироваться с партией-лузером. Куда перспективнее попытать счастья в новых политических проектах, группы имени которых наверняка образуются вскоре «под куполом». Особенно актуально это для мажоритарщиков, которых на следующих парламентских просто не останется. И если в списке «СН» эти люди повторно себя не видят (или просто не поместятся в его проходную часть), им важно вовремя сориентироваться. Тут уж точно не до поддержки президентских инициатив.

Впрочем, даже если с законами ничего не получится, пиар-эффект все равно будет достигнут – Зеленский продемонстрирует намерение. И действие. Народ «втянется в обсуждение» (есть такой технологический термин, очень здесь уместен), невольно «переключаясь» с негатива войны, эпидемии и т.д.

Крайними за неуспех назначат несговорчивых депутатов – плохих бояр при хорошем царе.

Которых за строптивость, в принципе, и разогнать можно. Была бы возможность вновь собрать дружественное большинство (крайне маловероятно) или такую же коалицию. Но это уже совсем другая история.

Фото: EPA/UPG

А в окончание этой вернусь, как и обещала, к истории с референдумом 2000 года.

Безусловно, ситуацию нельзя назвать зеркальной, но – по ряду признаков – она весьма похожа.

Отработав меньше трети первой каденции, Владимир Зеленский столкнулся с рядом тех же проблем, что и Леонид Кучма в начале второго: падение рейтинга, ослабление личного авторитета и вертикали власти в целом. Решая их, Кучма инициировал референдум, результаты которого ВР так и не имплементировала (вопреки тому, что на все четыре вопроса – о сокращении численности депутатов; ограничении их неприкосновенности; возможности для Президента их распускать; создании двухпалатного парламента – украинцы ответили утвердительно, причем с рекордными цифрами). В дальнейшем отношения с парламентом он наладить так и не сумел. Что эффективности президентства, разумеется, не слишком способствовало.

Владимир Зеленский пока решил начать с опроса.